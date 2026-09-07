Рекорден удар край Бургас: 340 кг наркотици за 15 млн. евро

Общо 340 килограма наркотици на стойност около 15 млн. евро са открити в товарен автомобил при специализирана операция на входа на Бургас.

Акцията е проведена в петък, като са иззети 110 килограма кокаин и 230 килограма марихуана.

По думите на директора на Главна дирекция "Гранична полиция" Антон Златанов това е рекордно количество наркотици, залавяно извън пристанище или граничен контролно-пропускателен пункт през последните десетилетия.

Шофьорът на товарния автомобил е български гражданин, регистриран в София и без предишни осъждания. Той е привлечен като обвиняем.

Разследването трябва да установи откъде идва пратката, какво е било крайното ѝ местоназначение и кои са останалите участници в престъпната схема.

Прокуратурата е поискала от съда налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Окръжният съд в Бургас трябва да реши дали обвиняемият ще остане за постоянно в ареста.

За престъплението законът предвижда от 3 до 12 години затвор и глоба между 20 000 и 50 000 лева.

Разследването по един от най-мащабните случаи на задържани наркотични вещества в региона продължава, пише БГНЕС.