Българската политика окончателно влезе в режим „предизборна мобилизация“. И ако търсим общ знаменател на събитията, той е ясен: институционално напрежение, пренареждане на политическия терен и видимо ускоряване на процеси, които доскоро изглеждаха под повърхността.

В центъра на вниманието е преодоляно вето на президента върху промените в Изборния кодекс. Казусът не е просто процедурен. Той показва две важни линии на напрежение – първо, между институциите, и второ, вътре в самите партии. Когато изборното законодателство се превръща в бойно поле, това винаги е знак, че залогът е по-голям от конкретния текст.

Паралелно с това служебното правителство отпусна близо 66 милиона евро за подготовката на предсрочните избори. Формулировката „инвестиция в демокрацията“ звучи политически коректно, но контекстът е по-сложен: страната отново влиза в изборен цикъл при умора на избирателя и хронична фрагментация на парламента

Социологическите данни, публикувани в средата на седмицата, сочат висока заявена готовност за участие – около две трети от избирателите твърдят, че ще гласуват. Очакванията за петпартиен парламент подсказват, че ново разпокъсано Народно събрание е напълно вероятен сценарий.

Дебат по темата в студиото на "Директно" с политолозите Георги Проданов и Христо Панчугов.