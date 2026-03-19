Владислав Панев: Новият субект на терена ще повиши избирателната активност

"Социологията дава такива проценти, каквито е сметнала. Очевидно е, че има нов субект на терена, това ще повиши избирателната активност, социолозите не дават за ПП-ДБ по-малко гласове. Смятам, че част от загубените гласове ще бъдат върнати на тези избори със сигурност, даже социологията показва такава тенденция", заяви Владислав Панев от ПП-ДБ пред Bulgaria ON AIR.

По думите му целта на ПП-ДБ е да получат повече доверие от страна на избирателите, така че думата на ПП-ДБ да се чува повече в следващия парламент.

"Да се даде отпор на популизма и на левите идеи, които властваха в последната година, особено с теглене на 18 милиарда лева нов дълг, с дефицит от порядъка на 5-6 и повече процента. Умишлена грешка от страна на управляващите е, че на общините се дават пари по този начин - на калпак. На тази политика със сигурност трябва да бъде даден край - да си избираме кои кметове са ни любими, кои ни се подчиняват и затова на тях да се дават пари", допълни Панев в студиото на "Денят ON AIR" .

Бюджет 2026

Той изрази очаквания новият парламент да приеме Бюджет 2026, който да фиксира по-нисък бюджетен дефицит.

"В момента има криза при пазара на горива, на електроенергия започва, заради войната в Залива, и ако това продължи дълго е нормално да доведе до по-голям дефицит. Заради липсата на реформи, заради тавани на цени България се превърна в нетен вносител на електроенергия и в момента, когато са високи цените, ние внасяме енергия от Гърция и Румъния", коментира Владислав Панев.

Кризата с горивата и високите цени на тока

Гостът подчерта, че се очаква спад на земеделската продукция в целия Европейски съюз с 10-15% заради случващото се в Близкия изток.

"Прекалено дълго беше задържан таванът на цените на тока - това доведе до източването на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и на държавната енергетика, затова държавните енергийни компании в момента не са в добро финансово състояние", каза още Владислав Панев.

Според него "няма данни служебното правителство да агитира или да ползва инструменти за влияние върху изборните резултати - те си имат достатъчно задачи вместо да правят предизборна кампания".