IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Заявления за гласуване по настоящ адрес се подават до 4 април

Искането се прави писмено

22.03.2026 | 11:42 ч. 0
БГНЕС

Избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес до 4 април, това се посочва в хронограмата на ЦИК за парламентарните избори на 19 април.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис

Искането може да се подаде и чрез електронно заявление тук.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място, пише в хронограмата.

Избирателите с трайни увреждания, чието здравословно състояние възпрепятства гласуването в избирателна секция и притежават документ от ТЕЛК/НЕЛК, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината, района, кметството, кметския наместник също до 4 април.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЦИК Избори 2026 гласуващи заявление настоящ адрес
Новини
Виж всички новини
Избори 2026
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem