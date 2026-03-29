Румен Радев се разходи в селски магазин ВИДЕО

Това е реалността в много български села, въпреки захаросаните обещания за нулева инфлация след прибързаното въвеждане на еврото без никакъв план за действие и без реални мерки. Това написа във Фейсбук лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев. Към текста има и видео.

"Как е търговията, как са хората", попита Радев магазинерката, която му отговори, че само 200 души са останали в селото, което преди е имало население от 1000 човека.

"80 процента са пенсионери на социална пенсия", сподели тя и показа на бившия президент тетрадката с версиите. "Някакъв ад е. Просто няма хора."

Радев попита магазинерката какво според нея се е случило с цените през последните месеци.

"Вие виждате каква е инфлацията. Нищо не мога да ви кажа. С тези 200 евро, както си изкарваха месеца, сета 15 дни не могат да изкарат".