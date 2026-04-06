Платформа сравнява партиите, помага на избирателите за кого да гласуват

Предсрочните избори наближават, а много от гласуващите все още не са избрали за кого да гласуват. Вече има приложение, което помага в избора. "За кого? да гласувам" е инструмент, който помага на избирателите да сравнят програмите на партиите и коалициите.

Създателят на платформата Васил Бойчев обясни, че идеята за платформата е дошла, когато е посетил социалните мрежи и е видял, че такъв интерес има.

“Хората питаха дали има място, където да сравняваме политическите формации. Осъзнах, че няма такова място и не е много лесно да се направи. Но предвид новите технологии, изкуственият интелект дойде като помощ. Първо пробвахме с колегите автоматично да изтеглим цялата информация, но не се получи заради защитата на сайтовете на партиите. Наложи се ръчно да свалим информацията и не беше лесно", сподели Бойчев в предаването “България сутрин".

Платформата е проста - създадена е карта за всяка партия. Разделена е на 10 секции, за да може лесно да изберем конкретна област, която ни интересува и да видим какво предлага всяка партия.

“Всичко е обобщено от изкуствения интелект, като и ние прегледахме крайната информация, което ни помогна да я подобрим. Всяко едно твърдение към всяка партия е съпроводено с линк към програмата или медия, която е публикувала изявление. Всичко идва с доказан източник", допълни Бойчев.

Създателят на платформата каза, че има политически формации, които са дали малко информация за себе си.

"В момента 17 от 24 политически формации са на уебсайта. Решихме, че щом има такива без уебсайтове, няма нужда да ги публикуваме. Ако се появи програма, ще я публикуваме", обясни Бойчев пред Bulgaria ON AIR.

Приложението има търсачка с филтър, за да е улеснено търсенето за потребителите.

"Нямаме обвързване с нито една от партиите. Приложението се актуализира на ежедневна база. Имаме автоматизация, която събира публикуваните източници. Мотивира ме това да започнем да гласуваме информирано, а не емоционално. Забелязвам в близки и познати, че често вотът е продиктуван от емоции и това кой какво е казал, а не са се интересували коя партия с какъв профил е", подчерта Бойчев.

Екипът на платформата се състои от трима души, а плановете са да бъде пуснато пилотно за изборите на 19 април.

По план приложението ще служи и за следващи избори.

