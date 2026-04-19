Варненка отиде да гласува, казаха ѝ, че вече е дала вота си

Жена от Варна разбра, че е "гласувала", без самата тя да е пускала бюлетина в урната.

Инцидентът се е случил в Медицинския колеж в морската столица.

Когато поискала да гласува, членовете на комисията съобщили на гласоподавателката, че срещу името ѝ вече има поставен подпис, вписани били и данни от чужда лична карта.

От РИК - Варна заявиха за NOVA, че е станала техническа грешка, при която са били въведени данните на друг избирател в грешно поле. По случая е съставен протокол.

Според "Радио Варна" гласоподавателката е Нина Василева. Тя твърди, че подписът ѝ е бил преправен.

"Дойдох да гласувам, но ми казаха, че вече съм го направила", коментира Василева пред медията.

Това е сериозно нарушение, категорична е тя.

Вотът във Варна

Междувременно има регистрирани проблеми с машините за гласуване, които продължават. Секционни комисии сигнализират за дефект при разписките, които излизат нечетими или празни. Осем станаха вече секциите, в които техниците не са успели да коригират проблема и се е стигнало до гласуване изцяло на хартия.

Изборният ден във Варна започна спокойно. Малко над 429 000 жители на областта имат право на глас. Те ще могат да дадат вота си в общо 657 секции.

По-рано днес над 50 машини дадоха дефект малко след старта на изборния ден в морската ни столица, съобщават от РИК. Част от устройствата отпечатвали празни бюлетини или такива, при които вотът на избирателя не може да бъде разчетен. Техниците успели да оправят повечето машини, но в четири секции това не било възможно и се стигнало до гласуване само с хартиени бюлетини.

В село Неофит Рилски гражданин неволно сам блокира машината, като дръпна разписката прекалено рано – преди да се чуе звуковият сигнал.

Варна се нарежда на едно от последните места като области в страна с най-ниска избирателна активност. Някои разказват, че предпочитат плажа, а не да отидат до урните.