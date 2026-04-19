BGONAIR Live Новини Днес | 91

На изборите в Турция: Езиковата бариера отново е трудност

Гласуващите искат: Да се разберат, хубави неща да направят

19.04.2026 | 14:08 ч. 10

Големи опашки се извиха пред избирателните секции в Турция. Това доведе до недоволство и напрежение сред хората. 

В Турция опашките от гласуващи се извиха още от старта на изборния ден.

Някои от гласоподавателите приемат с разбиране по-малкия брой секции, но други са разочаровани. 

Свързани статии

"Това е излагация. От човешка гледна точка не е справедливо", ядосват се някои от хората.

"Както обикновено, идват още от 7 часа. Заради ограничението има хора и от други квартали", каза пред камерата ни Хюлия Алтън - сътрудник в организацията.

И на тези избори езиковата бариера се оказа сериозна трудност за някои избиратели. 

Проблем с осветлението беляза началото на изборния ден. 

Свързани статии

"21 век, но като в каменната ера... По професия съм инженер и сложих тези лампи, за да може да се гласуват хората", посочи избирател.

Гласуващите не посочват какво конкретно очакват от следващия ни парламент, но искат "да се разберат, хубави неща да направят".

За кратко машината гласуване се повреди, но проблемът бързо бе разрешен. След това машината спря да работи заради други проблеми.

Вижте повече в репортажа на Теодор Лазаров по Bulgaria ON AIR

