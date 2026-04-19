92-годишният дядо Янко от Лозен: Изборите да са честни, пак ще гласувам

Възрастните хора са преживели десетки избори, но такъв маратон като последните няколко години не е имало.

Лозен, Софийско, е най-голямото село в България по брой жители. Към март 2024 г. в него живеят близо 6200 души. То има по-голямо население от над 140 града в България.

В него екипът ни срещна 92-годишния дядо Янко Киаров. Той най-много държи изборите да са честни и въпреки че е на години, пак ще се гласува.

Приоритетите на възрастните

За съселянката му Стефанка Христова е важно да се гласува - рано или късно промяната ще настъпи.

"Аз съм на такава възраст, че ме интересува здравето, магазина и здравето на децата", каза тя.

За баба Стефанка политиците трябва да помислят за цените, защото всичко е поскъпнало.

Младите в селото също, въпреки изборните маратони от последните години, не са се отказали да гласуват. Своя глас ще даде и Весела, която сега е по майчинство и се грижи за детето си. За нея приоритет за следващото правителство е да вдигнат доходите.

Днешният изборен ден в селото е поредната надежда на местните хора - стари и млади искат промяна, по-високи доходи, достойни старини и имат надежда, че гласът им ще се чуе.

Вижте повече в репортажа на Красимира Парушева.