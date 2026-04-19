IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 96

92-годишният дядо Янко от Лозен: Изборите да са честни, пак ще гласувам

Стари и млади искат промяна, по-високи доходи, достойни старини

19.04.2026 | 15:00 ч. 1

Възрастните хора са преживели десетки избори, но такъв маратон като последните няколко години не е имало. 

Лозен, Софийско, е най-голямото село в България по брой жители. Към март 2024 г. в него живеят близо 6200 души. То има по-голямо население от над 140 града в България. 

В него екипът ни срещна 92-годишния дядо Янко Киаров. Той най-много държи изборите да са честни и въпреки че е на години, пак ще се гласува.  

Приоритетите на възрастните

За съселянката му Стефанка Христова е важно да се гласува - рано или късно промяната ще настъпи.  

"Аз съм на такава възраст, че ме интересува здравето, магазина и здравето на децата", каза тя.

За баба Стефанка политиците трябва да помислят за цените, защото всичко е поскъпнало. 

Младите в селото също, въпреки изборните маратони от последните години, не са се отказали да гласуват. Своя глас ще даде и Весела, която сега е по майчинство и се грижи за детето си. За нея приоритет за следващото правителство е да вдигнат доходите. 

Днешният изборен ден в селото е поредната надежда на местните хора - стари и млади искат промяна, по-високи доходи, достойни старини и имат надежда, че гласът им ще се чуе.      

Вижте повече в репортажа на Красимира Парушева.

Тагове:

Bulgaria ON AIR гтласуване избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem