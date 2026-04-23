Манолова за изборите: Хората не желаят мафиотския модел

Това е безапелационна победа. Това си е победа на Румен Радев и неговия екип, мажоритарна победа, към което се прибави и другото - на хората им писна да бъдат крадени и мачкани. С този вот те дадоха цялата власт на Румен Радев, показаха, че не желаят мафиотския модел, не искат Пеевски и Борисов на върха на управлението. Те показаха, че искат да живеят нормално и че искат модерна и нормална държава, в която да живеят те и да отглеждат децата си.

Това каза лидерът на "Изправи се Бг" Мая Манолова в студиото на "Денят ON AIR".

По думите ѝ "цъкащите бомби" са оставени от предишните управления.

"Хората имат огромни очаквания и огромна надежда. Да дадеш цялата власт на един човек, означава, че му имаш огромно доверие. Хората са жадни за действия. Нормализирането на държавата го разбират по един и същи начин, независимо дали живеят в София, Павликени или Кюстендил. Хората очакват решения на най-належащите проблеми. Няма човек в България, който да не знае за абсурдно високите цени, те са проблем номер едно и тема номер едно за хората", допълни Манолова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя е категорична, че не е нормално след влизането ни в Еврозоната цените да се превалутират от един лев в едно евро.

"Единственото, което се превалутира по курса, бяха доходите. Хората, които получаваха 2000 лв., сега получават хиляда евро, което на фона на растящите цени говори за едно - брутално обедняване. Ако човек има каузи, в които вярва и за които работи, може да го прави чрез граждански позиции, не е нужно да влиза в парламента. Като гражданска организация, имаме нашите решения за проблемите на хората. В предходния парламент внесоха и депутатите приеха на първо четене мерките за контрола на цените. Дали тези мерки ще бъдат харесани от новото мнозинство, не знам", подчерта гостът.

Манолова е скептична, че пазарните механизми могат да сработят.

"В България пазарен механизъм, особено в търговията с храни, горива, лекарства липсва. Веригите имат 75% пазарен дял във всички населени места, в които имат свои супермаркерти. Така че да очакваме, че пазарът тепърва ще сработи или че контролните органи ще си свършат работата, е абсурдно. След влизането в Еврозоната погледите бяха насочени към КЗП и към НАП, но реално те не направиха нищо", поясни тя.

Мая Манолова припомни, че ЕРП-тата са поискали по-висока цена на тока и нова такса "електромер".

"КЕВР не е дал обяснение за надписаните сметки за ток. Чакат хората да забравят, чакат да се затупа топката, а нещата са очевидни. ЕРП-тата притежават електромерите на хората, те ги отчитат, проверяват ги. Имат право да купуват ток от регулирания пазар, никой не ги спира да го продават на свободния. Трябва независима комисия, която да направи първо разследване на това как сметките за ток излетяха в небесата. Хората не могат да плащат", добави лидерът на "Изправи се Бг".