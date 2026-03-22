Иранските ракети могат да ударят дълбоко в Европа - в Берлин, Париж и Рим

Иран изстреля двустепенна междуконтинентална балистична ракета към Диего Гарсия, заяви началникът на израелските военни.

Еял Замир, ръководителят на израелските отбранителни сили, заяви в телевизионно обръщение, че оръжието е способно да достигне европейски столици.

"Иран изстреля двустепенна междуконтинентална балистична ракета с обхват от 4000 километра към американска цел на остров Диего Гарсия", каза Замир. "Тези ракети не са предназначени да поразят Израел. Техният обхват достига европейски столици - Берлин, Париж и Рим са в обсега на пряка заплаха."

Диего Гарсия, която се намира на около 4000 километра от иранска територия, е една от двете бази, които Обединеното кралство е разрешило на Съединените щати да използват за "отбранителни операции" във войната си срещу Иран.

В петък британското правителство заяви, че ще позволи на Вашингтон да използва базите си в Диего Гарсия и Феърфорд в югозападна Англия, за да атакува ирански "ракетни обекти и възможности, използвани за атакуване на кораби в Ормузкия проток".

Официален източник от Обединеното кралство потвърди, че "неуспешното атакуване на Диего Гарсия" от страна на Иран е станало преди обявяването в петък.Той не потвърди допълнителни подробности за атаката.

"Уолстрийт Джърнъл" за първи път съобщи в петък, позовавайки се на американски представители, че Иран е изстрелял две балистични ракети в базата.

Въпреки че нито една от тях не е уцелила целта си, изстрелването предполага, че Техеран разполага с ракети с по-голям обсег, отколкото се смяташе досега.

Пентагонът отказа коментар.

Една от ракетите се провали в полет, а другата е била свалена от прехващач, изстрелян от американски военен кораб, въпреки че не беше ясно дали ракетата е била уцелена, съобщи WSJ.

"Безразсъдните атаки на Иран, които се разпространяват в целия регион и държат за заложник Ормузкия проток, са заплаха за британските интереси и британските съюзници", заяви говорител на Министерството на отбраната на Обединеното кралство в събота. "Това правителство е дало разрешение на САЩ да използват британските бази за специфични и ограничени отбранителни операции."

"Стратегически послания"

Бившият командир на Кралския флот на Обединеното кралство и експерт по отбрана Том Шарп обаче заяви пред AFP, че ракетите с голям обсег може да не "променят играта" във войната.

Иран "винаги е имал ракети с такъв обсег, за които сме знаели, но може би не сме декларирали", каза Шарп.

Атаката "показва, че те все още могат да местят тези мобилни пускови установки, незабелязано, да се завъртат и да стрелят, без да бъдат ударени", добави той.

"В зависимост от теглото на бойната глава, Иран може да увеличи обхвата на някои от своите ракети", обясни Али Ваез, директор на ирански проекти в Crisis Group. "Но това беше по-малко свързано с полезността на бойното поле, отколкото със стратегическите послания - сигнализиране към Съединените щати и Израел, че погрешното тълкуване на решимостта и възможностите на Иран може да се окаже скъпоструваща грешка."

Американските сили са разположили бомбардировачи и друго оборудване в Диего Гарсия, ключов център за операции в Азия, включително бомбардировките на САЩ в Афганистан и Ирак.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува реакцията на британския премиер Киър Стармър на войната срещу Иран, като първоначално отказа да се намеси, преди да позволи на Вашингтон ограничено използване на двете бази.

Тръмп също така остро критикува решението на Великобритания да върне островите Чагос на Мавриций, след като ги държи от 60-те години на миналия век. Съгласно това споразумение, Обединеното кралство ще запази договора за наем на базата на Диего Гарсия, най-големият от островите.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред британския си колега Ивет Купър в телефонен разговор в четвъртък, че всяко използване на британски бази от САЩ ще се счита за "участие в агресията срещу Техеран", според външното министерство на Техеран.

На свой ред Купър предупреди Арагчи "да не атакува директно британски бази, територия или интереси", според изявление на британското външно министерство.

Бивш ръководител на отдела за иранско разузнаване на израелската разузнавателна агенция заяви пред The ​​Sunday Times, че атаките демонстрират безпрецедентен балистичен капацитет на Иран.

"Днес това са ракети, утре може да са ядрени оръжия. Мисля, че наистина тревожното е, че в този момент иранското ръководство не е обект на никаква система за контрол и баланс", коментира Дани Читринович, който работи за Института за изследвания на националната сигурност в Тел Авив.

Дипломатически източник заяви, че ударът по остров Диего Гарсия изглежда не е бил целта на Иран, а по-скоро ракетите са били изстреляни като предупреждение към Обединеното кралство и европейските съюзници, които са показали подкрепа за американските и израелските операции за осигуряване на Ормузкия проток.