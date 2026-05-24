Рубио обяви значителен напредък в преговорите с Иран

Целта на САЩ е Иран “никога да няма ядрено оръжие”

24.05.2026 | 14:27 ч. 2
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е постигнат "значителен напредък“ в преговорите с Иран, но повтори, че целта на САЩ е Иран "никога да няма ядрено оръжие“. Той също така заяви, че толерирането на заплахите за унищожаване на кораби в Ормузкия проток би било "създаване на опасен прецедент“, пише CNN.

Коментарите на държавния секретар дойдоха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мирно споразумение е "до голяма степен договорено“ с Иран и че протокът ще бъде отворен отново. Вчера регионалните лидери призоваха Тръмп да приеме рамково споразумение, след като прегледа последното предложение на Иран, съобщи източник.

Реакцията на Иран

Свързани с държавата медии в Иран съобщават, че стрената не се е съгласил на никакви нови мерки, свързани с ядрената му програма, и че корабният маршрут "няма да се върне към състоянието си отпреди войната“.

Иран не е поел никакви ангажименти по ядрената си програма като част от предварителното споразумение със САЩ, съобщи информационната агенция Фарс, позовавайки се на проектодокумента.

Агенцията нарече “напълно неоснователни“ твърденията на американските медии, че Иран се е ангажирал да намали запасите си от ядрени оръжия и да затвори съоръжения съгласно предварителното споразумение. 

Според източници на агенцията, запознати с преговорите, потвърдиха, че Техеран не е поел подобни ангажименти и всички въпроси, свързани с ядрената програма, ще бъдат обсъдени в рамките на 60 дни от подписването на меморандума.

Тагове:

Марко Рубио войната в Иран ядрено оръжие преговори Ормузки проток
