Иранците обградиха електроцентрали и мостове с телата си ВИДЕО

Иранският народ откликна на призивите на властта да образува жива верига около електрическите централи, които Доналд Тръмп заплаши с атаки.
След като Тръмп отправи най-изричната си заплаха досега, а именно - че цялата нация ще бъде заличена, видеоклипове, разпространяващи се онлайн, показват цивилни, събиращи се около електроцентрали и ключова инфраструктура в Иран в актове на солидарност преди крайния му срок.
Едно от видеатае е от Комбинираната електроцентрала "Казерун".
💢 THREAD: Iranians form human chains around power plants and bridges as Donald Trump warns “a whole civilization will die tonight”
As Trump issued his most explicit threat yet, videos circulating online show civilians gathering around power stations and key infrastructure… pic.twitter.com/xHnuDV8usw— Drop Site (@DropSiteNews) April 7, 2026
Множество иранци са образували и жива верига на Белия мост в Ахваз в южен Иран след заплахи от страна на САЩ и Израел за унищожаване на мостовете и други инфраструктурни обекти на Иран.
Нападенията срещу гражданска инфраструктура и използването на човешки щит попадат в категорията на международните военни престъпления.
Iranians form human chain on the White Bridge of Ahvaz in southern Iran following US-Israeli threats of destruction of Iran's bridges, power plants and other infrastructures.
Targeting civilian infrastructures and using Human shield, both fall under international war crime. pic.twitter.com/9Fjq4yMQC8— Abhishek Jha (@abhishekjha157) April 7, 2026
Тълпите развяват национални знамена и транспаранти. Имат и музикално оформление. На някои от клиповете се вижда обаче, че повечето "защитници" са жени.
Призивът
По-рано днес заместник-министърът на образованието на Иран, Алиреза Рахими, отправи призив в социалната мрежа X за сформиране на жива верига около електроцентралите в страната. Целта е да се предотвратят евентуалните американски удари.
"Призовавам младежите, дейците на културата и изкуството, както и спортистите, да се включат в националната кампания "Жива верига на иранската младеж за светло бъдеще От два часа следобед във вторник (7 април) ще застанем ръка за ръка около електроцентралите, за да заявим, независимо от нашите вярвания и предпочитания, че ударите по обществена инфраструктура са военно престъпление."
На фона на заплахите от страна на Тръмп, иранските власти призоваха младежта да защити електроцентралите в страната, написа израелската медия нюзру.
🇮🇷❌🇺🇸🇮🇱 — Iranians are forming human chains on bridges across Iran in rejection of President Trump’s threats and today's Israeli strikes targeting bridge and railway infrastructure.
➡️ Footage shows human chains from the White Bridge in Ahvaz, the old bridge in Dezful, and a… pic.twitter.com/lZg9wEsH8v— Zlatti71 (@Zlatti_71) April 7, 2026