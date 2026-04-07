IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 116

Иранците обградиха електроцентрали и мостове с телата си ВИДЕО

Тръмп заплаши, че цялата нация ще бъде заличена

07.04.2026 | 20:51 ч. 60
Иранците обградиха електроцентрали и мостове с телата си ВИДЕО

Иранският народ откликна на призивите на властта да образува жива верига около електрическите централи, които Доналд Тръмп заплаши с атаки.

След като Тръмп отправи най-изричната си заплаха досега, а именно - че цялата нация ще бъде заличена, видеоклипове, разпространяващи се онлайн, показват цивилни, събиращи се около електроцентрали и ключова инфраструктура в Иран в актове на солидарност преди крайния му срок.

Едно от видеатае е от Комбинираната електроцентрала "Казерун".

Множество иранци са образували и жива верига на Белия мост в Ахваз в южен Иран след заплахи от страна на САЩ и Израел за унищожаване на мостовете и други инфраструктурни обекти на Иран.

Нападенията срещу гражданска инфраструктура и използването на човешки щит попадат в категорията на международните военни престъпления.

Тълпите развяват национални знамена и транспаранти. Имат и музикално оформление. На някои от клиповете се вижда обаче, че повечето "защитници" са жени.

Призивът

По-рано днес заместник-министърът на образованието на Иран, Алиреза Рахими, отправи призив в социалната мрежа X за сформиране на жива верига около електроцентралите в страната. Целта е да се предотвратят евентуалните американски удари. 

"Призовавам младежите, дейците на културата и изкуството, както и спортистите, да се включат в националната кампания "Жива верига на иранската младеж за светло бъдеще От два часа следобед във вторник (7 април) ще застанем ръка за ръка около електроцентралите, за да заявим, независимо от нашите вярвания и предпочитания, че ударите по обществена инфраструктура са военно престъпление."

На фона на заплахите от страна на Тръмп, иранските власти призоваха младежта да защити електроцентралите в страната, написа израелската медия нюзру.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран Войната в Иран жива верига електроцентрала мост САЩ атака
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem