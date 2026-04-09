САЩ благодари на Гюров за евакуацията на американци от Близкия изток

Служебният министър-председателят Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който благодари на България за подкрепата ѝ при евакуацията на американски граждани и дипломати от Близкия изток. Това съобщиха правителствената информационна служба.

Марко Рубио изрази признателност за увеличените инвестиции на България в отбраната, включително закупуването на американско оборудване.

Отчетена беше и подкрепата за Вертикалния коридор, който създава възможности за износ на втечнен природен газ от САЩ и ще осигури алтернативен източник на газ за Европа.

Българският премиер запозна американския държавен секретар с важността на безпрепятственото продължаване на работата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ при стриктно спазване на действащия санкционен режим, за да се гарантира стабилността на енергийния пазар.

В областта на ядрената енергетика Андрей Гюров и Марко Рубио поставиха фокус върху необходимостта от осигуряване на доставки на ядрено гориво от алтернативни източници, допълниха от правителствената информационна служба.

Надявам се примирието между САЩ и Иран да бъде спазено, да успокои международните пазари, да се освободи преминаването през Ормузкия проток, което ще доведе и до успокояване на цените, заяви вчера Андрей Гюров на заседанието на Щаба за координация на наблюдението и контрола на цените на стоките и горивата вследствие на конфликта.