Ванс твърди: САЩ и Иран са много близо до споразумение

САЩ и Иран все още трябва да разрешат няколко спорни въпроса, преди да бъде постигнато споразумение за войната, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от Axios.

На въпрос дали президентът Доналд Тръмп е близо до подписване на сделка, Ванс каза, че е твърде рано да се каже "кога или дали“ двете страни ще финализират споразумение.

Според съобщенията сделката ще удължи прекратяването на огъня с 60 дни и ще даде начало на преговори за бъдещето на иранската ядрена програма.

По-рано в четвъртък американски представители заявиха пред медиите, че двете страни са се споразумели за рамка на сделка, в очакване на одобрението на Тръмп и ръководството на Иран.

Но полуофициалната иранска информационна агенция Тасним съобщи, че сделката не е финализирана или потвърдена.

Вицепрезидентът Ванс каза, че преговарящите "обсъждат няколко точки“, които включват "въпроса за обогатяването“.

"Все още не сме стигнали до там, но сме много близо и ще продължим да работим по въпроса“, каза вицепрезидентът пред репортери.

САЩ отдавна настояват Иран да спре производството на високообогатен уран и да се освободи от съществуващите си запаси, които на теория биха могли да бъдат използвани за създаване на ядрени оръжия.

Ванс възприе оптимистичен тон, докато говореше пред репортери във Вашингтон, заявявайки, че САЩ вярват, че иранците преговарят "добросъвестно“.

Няма съществени резултати

Откакто първоначалното прекратяване на огъня между САЩ и Иран влезе в сила на 8 април, Тръмп многократно е намеквал, че двете страни са близо до споразумение и че преговорите напредват, но досега няма съществени резултати.

Президентът е изправен пред нарастващ натиск да прекрати войната, включително от съюзници от държавите от Персийския залив, демократи, които се противопоставят на това, и някои републиканци в Конгреса, които изразиха загриженост относно продължителността на конфликта.

Противоречивите доклади от четвъртък за евентуална сделка подчертаха колко плавни остават преговорите.

И двете страни си противоречат взаимно и предлагат малко подробности за съобщеното предложение, което отново повдига въпроси за това колко близо всъщност са страните до прекратяване на военните действия.

Тръмп и други официални лица предупредиха, че "вариант Б“ - връщане към бойни операции - все още е на масата.

Междувременно удължаването на прекратяването на огъня би позволило на екипите на САЩ и Иран да обсъдят далеч по-сложните и технически въпроси, по-специално относно ядрената програма на Иран и оставащите му запаси от високообогатен уран.

Според докладите, предполагаемата сделка може да позволи "неограничено“ преминаване през Ормузкия проток и че Иран ще има 30 дни да премахне мините от тесния корабен проход.

САЩ също така ще вдигнат блокадата си и ще издадат отмяна на санкции, за да позволят на Иран да възобнови продажбите на петрол.

Axios, която първа съобщи за предварително споразумение между САЩ и Иран в четвъртък, заяви, че Тръмп е бил информиран за предложението, но не го е одобрил веднага и ще му отнеме няколко дни, за да го разгледа.

В сряда иранските държавни медии съобщиха елементи от това, което те определиха като неофициален проект на 14-точков меморандум за разбирателство между двете страни.

Докладът включва вдигане на военноморската блокада на иранските пристанища от страна на Вашингтон, изтегляне на американските сили от „около Иран“ и възстановяване на невоенния трафик през Ормузкия проток, като Иран и Оман ще контролират управлението и маршрутизирането на плавателните съдове.

Белият дом нарече предполагаемия проект на меморандум "пълна измислица“.

Една пета от световния втечнен природен газ и петрол обикновено преминават през Ормузкия проток, а затварянето му е повлияло на световната търговия с горива.