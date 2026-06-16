Иран трудно ще се откаже от ядрената си програма

След повече от 100 дни взаимен обстрел и заплахи краят на войната в Близкия изток вече изглежда по-реалистичен, след като САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня.

"Присъствието на Тръмп в Швейцария ще бъде знак за отиване към реален мир. Надявам се този меморандум да доведе до договори, които ще стабилизират ситуацията в Близкия изток. Иран е ключова държава в този регион, важно е продължаването на този мирен процес", коментира международният анализатор Владимир Владимиров пред Bulgaria ON AIR.

Как се стигна до мирната фаза?

Според Владимиров цената на продължаването на войната вече е твърде висока и за двете страни.

"Цената на продължаване на войната е прекалено висока и за двете страни. Дори суперсила като САЩ плаща много висока цена. Вече няма локални войни, светът е толкова глобализиран. Режимът в Иран е много отслабен, той е в изолация. Не може да изнася петрол и това удря по Китай. Войната стигна до мирна фаза и преговори, предстоят ни месеци на разговори", обясни анализаторът.

Журналистът Огнян Дъскарев припомни, че ядреното споразумение от времето на Барак Обама, договаряно в продължение на две години, според него не е било добро. По думите му сегашната ситуация е различна, защото Иран е силно отслабен и няма ПВО.

"Договорът на Обама, който беше договарян две години, не беше добър. Сега Иран е силно отслабен, няма ПВО. Съвсем различно е положението. Сега обаче има объркване - подписан е електронен вариант, но никой не го е виждал. Тръмп обеща да бъде подписан физически от вицепрезидента Ванс", каза Дъскарев в "България сутрин".

Той посочи, че има разминавания около някои от условията. Според иранските информационни агенции САЩ ще размразят общо 24 млрд. долара, но това е било отречено от Джей Ди Ванс.

"Има разминаване и за Ормузкия проток. Според агенциите в срок от 30 дни ще бъде освободен. Тръмп каза, че този петък ще бъде незабавно освободен. Едва ли е възможно физически, има много мини. Тръмп ще иска помощ от Великобритания и Франция, защото те имат опит", подчерта Дъскарев.

Журналистът допълни, че двата самолетоносача на САЩ остават в региона. Според него Иран е седнал на масата за преговори след последните разрушителни удари на САЩ и Израел.

Ядрената програма остава най-крехката тема

Владимир Владимиров отбеляза, че ядрената програма на Иран е своеобразна застраховка "живот" за режима в Техеран и страната трудно ще се откаже от нея.

По думите му именно ядрените възможности на Иран са червена линия за Израел и това остава най-крехката част от примирието.

"Тръмп 100 пъти каза, че Иран не може и няма да има ядрени бомби. Ще видим какво ще стане с обогатения уран, който е на дъното на атомната инсталация във Фордоу. Тръмп настояваше уранът да му бъде предаден, но тук има отстъпление", коментира Дъскарев.

Израел и рискът от нова ескалация

Израел остава другият ключов участник в процеса. Според Владимиров страната не е напълно позитивно настроена към случващото се в мирния процес и във всеки момент може да ескалира ситуацията.

Той подчерта, че Израел е стратегически съюзник на САЩ в Близкия изток.

"Ако войната спре и Израел прекрати офанзивата срещу "Хизбула" и другите проксита на Иран, Нетаняху се завръща към съдебните процеси за корупция. Въпреки огромната военна мощ на Израел, никога досега държавата не е имала толкова нисък международен рейтинг. Има доста радикални министри в правителството на Нетаняху", заяви Владимиров.

Огнян Дъскарев също определи ситуацията с Израел като деликатна, тъй като страната е най-близкият съюзник на САЩ, но според него Израел няма да спре въпреки Тръмп.

Журналистът изключи варианта Иран да прекрати финансирането на "Хизбула" и "Хамас". По думите му "Хамас" е смачкан, а "Хизбула" е силно засегната.

"Нетаняху трябва да даде обяснение защо беше допуснато клането през октомври 2023 г. 80% от израелците сега са твърдо зад Нетаняху във войната с Иран. Те ще го подкрепят дори Тръмп да го изостави, което няма да стане. Изключено е съюзът САЩ-Израел да бъде разрушен", убеден е Дъскарев.

Тръмп насочва вниманието към Украйна

Дъскарев обърна внимание, че Доналд Тръмп сега ще се заеме с Украйна, но според него ситуацията там е по-трудна.

"Положението там е по-трудно. Руската пролетна офанзива среща големи трудности. Руснаците държат около 19,2% от територията на Украйна, включително Крим", коментира журналистът.

Той добави, че "Русия и Китай не си мръднаха пръста за Иран".

Владимиров отбеляза, че от първоначалните очаквания за тридневно превземане на Киев ситуацията е стигнала до тридневни опашки за бензин в Русия.

"Гражданите на Русия вече наблюдават през прозорците си дроновете на Украйна. Украйна предлага мирни преговори, засега от Руската федерация има негативни отговори. Какво ще каже Путин вкъщи - 1 млн. млади мъже загинаха, икономиката на Русия е на ръба на колапса...", анализира експертът.

Владимиров съобщи още, че човекът, който според него е удържал руската икономика през четирите години война - Елвира Набиулина, ръководителката на Централната банка на Русия, от две седмици е в неизвестност.

Според него това е знак, че ситуацията за Руската федерация се развива в лоша посока.