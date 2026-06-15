Ормузкият проток ще бъде "напълно отворен" от 19 юни нататък, след като Иран и САЩ постигнаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток, която ограничаваше корабоплаването през един от най-важните морски маршрути в света.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

В началото на двустранните си преговори с френския президент Еманюел Макрон преди срещата на Г-7 във Франция Тръмп коментира, че според него Вашингтон няма да има нужда от "голяма помощ" за поддържането на протока отворен. Думите му дойдоха, след като Лондон и Париж предложиха съвместна военноморска мисия.

Неочаквана дипломатическа развръзка

Една от най-неочакваните дипломатически развръзки в съвременната световна история вече е факт. В петък САЩ и Иран прекратяват войната, която до този момент ще е продължила 111 дни. Конфликтът започна на 28 февруари.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф обяви късно снощи, че Съединените щати и Иран са постигнали мирно споразумение, съобщи Reuters.

"Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан", написа Шариф в платформата X, предаде БТА.

По думите му официалната церемония по подписването на споразумението ще се състои на 19 юни в Швейцария.

Малко по-късно американският президент Доналд Тръмп също потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение, съобщи Reuters.

"Споразумението с Ислямска република Иран е завършено", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Какво предвижда споразумението?

Конкретните условия на договорката засега не са известни. Шариф съобщи, че тя предвижда "незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан".

В своя публикация американският президент заяви още, че Ормузкият проток ще бъде отворен "без такси", а морската блокада от страна на САЩ ще бъде вдигната.

"Кораби на Света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!", написа Тръмп.

По-рано многобройни източници са казали пред Reuters, че проектът за споразумение предвижда отваряне на Ормузкия проток и вдигане на американската блокада. Иранската ядрена програма пък трябва да бъде разгледана в рамките на 60-дневен период на допълнителни разговори.

Според високопоставен ирански източник САЩ ще се съгласят да освободят замразени ирански активи на стойност 25 млрд. долара, а Иран ще поеме ангажимент да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие.

Същият източник е посочил, че Техеран се е съгласил да запази статуквото в ядрената сфера - включително да не обогатява уран и да не разширява ядрените си инсталации до постигането на окончателно споразумение.

Заместник-външният министър на Иран Казем Гарибабади потвърди по иранската държавна телевизия, че от тази нощ влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове, предаде Reuters.

Междувременно Associated Press съобщи, че иранската държавна телевизия е излъчила банер с текст: "САЩ бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната".

Петролът реагира веднага

Новината за сделката доведе до понижение на цените на петрола в ранната търговия в Азия.

Ормузкият проток - един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол - беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Преди началото на конфликта сортът Brent се търгуваше за около 70 долара за барел, но по време на бойните действия на моменти достигна около 120 долара. След новината за споразумението цената му се понижи с 3,8% до 84,02 долара за барел, а тази на американския лек суров петрол спадна с над 4% до 81,40 долара.