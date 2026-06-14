Израел смята споразумението с Иран за опасно и неизгодно

Израел гледа на подготвяното споразумение между САЩ и Иран като на "лошо споразумение", което може да навреди на израелските интереси, но в момента не разполага с достатъчно влияние върху процеса между Вашингтон и Техеран. Това съобщава порталът Ynet, позовавайки се на израелски източници.

"Това е лошо споразумение, което вреди на нашите интереси. Никой не е доволен от него. Разбираме, че не ни устройва. Тревожното е, че Израел не може да упражнява никакво влияние; гласът му не се чува", казва израелски източник пред медията.

Друг източник твърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "е загърбил" Израел.

"Тръмп ни разочарова, ние платихме цената. Вече не сме наясно какво се случва и не можем да променим нищо", посочва той пред Ynet. "Шокирани сме; Тръмп води диалог с други страни, но не и с Израел", добавя източникът.

Разминаване в приоритетите

Ynet отбелязва, че години наред Тръмп е бил възприеман в Израел като политик, който до голяма степен споделя израелската оценка за заплахата от Иран и подкрепя стратегията за "максимален натиск" срещу Техеран.

Според израелските оценки обаче в момента приоритетите на Вашингтон са различни. Израелски представители смятат, че Тръмп иска бързо да сложи край на кризата и да предотврати пълномащабна война, дори това да означава компромиси по въпроси, които Израел приема като критични за националната си сигурност.

По данни на портала в Израел има и опасения, че Вашингтон може да окаже натиск върху израелската страна да проявява сдържаност спрямо шиитското движение "Хизбула", за да не застраши евентуалното споразумение с Техеран.

Израел обаче ясно заявява, че не възнамерява да допуска свободата на действие на армията му в Ливан да бъде ограничавана като последица от договореност между САЩ и Иран, пише Ynet.

Спор около датата на споразумението

По-рано Тръмп заяви, че "сделката ще бъде подписана" на 14 юни. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи обаче заяви, че подписване на меморандум за уреждане на конфликта със САЩ няма да има на тази дата, макар да не изключи възможността това да се случи в следващите дни.

Според Axios подписването на меморандума между САЩ и Иран на 14 юни ще се състои виртуално, пише БГНЕС.