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Споразумението между САЩ и Иран може да подписано в Швейцария

Подписването е насрочено за петък, казаха швейцарски представители

16.06.2026 | 18:56 ч. 0
Reuters

Reuters

Възможно е междинното споразумение между Иран и САЩ, целящо слагане на край на войната в Близкия изток, да бъде подписано още в петък в планинския курорт Бюргенщок в Централна Швейцария, съобщава Ройтерс, като се позова на изявление на швейцарското правителство.

В изявление швейцарското външно министерство каза, че поддържа тесен контакт със САЩ, Иран, Пакистан и Катар относно възможността за подписване на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран.

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“На този етап подписването е насрочено за петък, 19 юни в Бюргенщок в кантона Нидвалден. Мястото бе предложено от пакистанските и катарските посредници, както и от САЩ и Иран“, се добавя в изявлението. / БТА

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Тагове:

Доналд Тръмп войната в Иран споразумение Швейцария
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