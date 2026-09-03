Тръмп смята, че войната с Иран скоро ще приключи

Американският президент Доналд Тръмп даде интервю за израелската обществена телевизия Kan и заяви, че не трябва да се притеснява от продължаващата ескалация с Иран и че конфликтът няма да продължи още дълго.

"Израел не трябва да се притеснява. Знаете ли защо? Защото аз съм президентът и ще се погрижа за Израел", каза Тръмп в интервю за израелската обществена телевизия Kan.

Запитан колко още може да продължи настоящата ескалация, американският президент отговори: "Не твърде дълго". По-късно той заяви, че не очаква и по-широкият конфликт да продължи много повече.

Напрежението между САЩ и Иран рязко се засили през последните дни след подновяването на военните действия. САЩ нанесоха удари по ирански цели, а Техеран отвърна с ракетни атаки срещу американски бази в Йордания, ОАЕ, Кувейт, Бахрейн и Ирак.

Тръмп заяви още, че иранският режим отслабва "с всеки изминал ден", но призна, че протестите срещу властта трудно могат да се разраснат, докато демонстрантите не са въоръжени.

Междувременно американският президент предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "проток Тръмп". Белият дом по-късно публикува карта на района с новото име и коментар: "Звучи добре".