Четири американски ракети са ударили ирански танкер край остров Харг

Взривове с неизяснен произход са били чути тази сутрин край иранския остров Харг в Персийския залив, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.
Островът се приема за ключов петролен терминал.
Свързаната с държавата медия “Нурнюз” заяви, че има непотвърдени съобщения от местни източници, че изстреляна от американските сили ракета е поразила ирански танкер край острова.
Кореспондент на полуофициалната агенция “Фарс” на място заяви, че взривът се е чул от морето, но не се е издигнал никакъв дим.
Няма официална реакция от иранските власти, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.