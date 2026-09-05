Четири американски ракети са ударили ирански танкер край остров Харг

Взривове с неизяснен произход са били чути тази сутрин край иранския остров Харг в Персийския залив, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Островът се приема за ключов петролен терминал.

Свързаната с държавата медия “Нурнюз” заяви, че има непотвърдени съобщения от местни източници, че изстреляна от американските сили ракета е поразила ирански танкер край острова.

Кореспондент на полуофициалната агенция “Фарс” на място заяви, че взривът се е чул от морето, но не се е издигнал никакъв дим.

Няма официална реакция от иранските власти, пише БТА.