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Четири американски ракети са ударили ирански танкер край остров Харг

Островът се приема за ключов петролен терминал

05.09.2026 | 13:00 ч. Обновена: 05.09.2026 | 13:32 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Взривове с неизяснен произход са били чути тази сутрин край иранския остров Харг в Персийския залив, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Островът се приема за ключов петролен терминал.  

Свързаната с държавата медия “Нурнюз” заяви, че има непотвърдени съобщения от местни източници, че изстреляна от американските сили ракета е поразила ирански танкер край острова.  

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Кореспондент на полуофициалната агенция “Фарс” на място заяви, че взривът се е чул от морето, но не се е издигнал никакъв дим.  

Няма официална реакция от иранските власти, пише БТА.  

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