„Искам да карам колело в София“: Велосипедисти излязоха на протест за безопасни велоалеи

Велосипедисти протестират пред пилоните на Националния дворец на културата с искане за повече и свързани велоалеи и безопасно придвижване в столицата. Протестът е под надслов „Искам да карам колело в София“ и ще продължи като велошествие до сградата на Столичната община. Организатор на демонстрацията са неправителствените организации Българска асоциация за електромобилност (БАЕМ), Сдружение „Велоеволюция", Екологично сдружение „За Земята", Критична Маса, Софенхаген и Фондация „Манеко". За протеста има подадено уведомление в общината. В района на НДК има полицейско присъствие.

Искаме безопасност по улиците, заяви председателят на Сдружение „Велоеволюция“ Иво Делин, цитиран от БТА. Той посочи, че всички велоалеи имат много сериозна нужда от модернизация и реконструкция, за да бъдат безопасни. Тези, които са по-стари от 2018 година не отговарят на стандартите, които в момента са приети за велосипедна инфраструктура, допълни той.

Искаме план, който да гарантира за следващите между пет до 10 години какво точно ще се свърши и как ще се намери финансиране за изпълнението, подчерта Делин. Искаме адекватна велосипедна мрежа в столицата, а не разпокъсани отсечки, заяви той. Делин отбеляза, че очакват от Столичната дирекция на вътрешните работи проверките да не бъдат избирателни. Искаме те да са насочени към хората, които заплашват и обезпокояват останалите. Трябва да обърнат внимание и на паркирането върху велоалеите, добави той.

Шествието ще мине през големи централни булеварди, през „Орлов мост“ и ще бъде с крайна точка сградата на Столичната община, посочи Делин.

Причина за демонстрациите са полицейски проверки, предупреждения и заплахи за санкции срещу велосипедисти в парковете, както и липсата на достатъчно свързана, безопасна и удобна велосипедна инфраструктура в София, подчертават организаторите. Сред причините е и премахването и невъзстановяването на разделителите по ключови велоалеи като тези по бул. „Дондуков" и ул. „Г. С. Раковски".

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев посочи, че велосипедистите протестират с право. Столичната община е длъжник на велосипедистите и няма нищо вярно в това, че ще забраняваме карането на колело в парковете. Това беше един много неприятно измислен скандал, но никога не е ставало дума за налагането на подобни политики, увери столичният кмет. По думите на Терзиев, Общината работи за наваксването за дадените от нея обещания. Планът е да направим 20 км нови велотрасета в рамките на следващата година и малко, като работим по това да добавим и още 10 км велотрасета, каза още кметът.