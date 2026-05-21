Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

Георги Клисурски се завръща като заместник-кмет по направление "Финанси“ в Столичната община, съобщиха от общинската администрация.

От 26 май той отново ще бъде част от екипа на кмета Васил Терзиев. "Започвам отново работа за общината, продължавам я всъщност“, заявява Клисурски в интервю за предаването „Денят“ с Веселин Дремджиев.

Клисурски беше заместник-кмет по финансите от септември 2025 г., след което стана служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. Той е икономист с образование по финанси и държавно управление, придобито в САЩ и професионален опит в Министерството на финансите. Георги Клисурски подчерта значението на прозрачността и регулярното публикуване на данни за състоянието на публичните финанси, както и необходимостта от коректно и навременно разплащане към общините и изпълнителите на публични проекти.

По думите на Клисурски плащанията за София са били ускорени през март и април, а средствата са за проекти, предвидени за финансиране по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г. Георги Клисурски посочи като една от основните задачи, изпълнени в качеството му на министър, разплащането на средства към общините по проекти с държавно финансиране.

В отговор на въпрос за казуса с „Капитолия“ в Борисовата градина Клисурски коментира, че когато общината „проявява воля, следва закона и отстоява интереса на гражданите докрай“, се постигат положителни резултати. Като пример той даде случая с незаконно изграденото ловно стопанство край язовир „Искър“.

На 10 септември 2025 г. Георги Клисурски беше назначен за заместник-кмет на Столичната община с ресор „Финанси и здравеопазване“. На 19 февруари т.г., когато Клисурски прие поста на служебен министър на финансите, той посочи, че трите основни приоритета на министерството в рамките на служебното правителство са обезпечаване финансово на изборите, удължаване на закона за бюджета и справедливо разпределяне на средствата, предвидени за общините.