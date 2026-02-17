IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Крадци източиха 250 л нафта от украински тир край Монтана

Това е пореден случай на кражба от спрял за почивка на Е 79 тир

17.02.2026 | 17:22 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Крадците на дизелово гориво от спрели за почивка тирове край Монтана отново се активизираха. 250 литра нафта са източени от резервоара на тежкотоварен автомобил, управляван от украинец

Служители на Районно управление Монтана работят по разкриването на кражба на гориво, източено от резервоара на тежкотоварен автомобил на международен път Е 79 край Монтана.

След получения сигнал е извършен оглед на местопроизшествието, при който било установено, че в нощта на 15 срещу 16 февруари от спрял да почива тир на пътна отбивка чрез използване на техническо средство бил отключен резервоар на товарен автомобил, с водач на 55 г. от Република Украйна. По данни на шофьора били източени 250 литра дизелово гориво.

По случая е образувано досъдебно производство. Това е пореден случай на кражба на нафта от спрял за почивка на Е 79 тир в района на Монтана и селата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВР Монтана нафта
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem