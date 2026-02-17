Крадци източиха 250 л нафта от украински тир край Монтана

Крадците на дизелово гориво от спрели за почивка тирове край Монтана отново се активизираха. 250 литра нафта са източени от резервоара на тежкотоварен автомобил, управляван от украинец

Служители на Районно управление Монтана работят по разкриването на кражба на гориво, източено от резервоара на тежкотоварен автомобил на международен път Е 79 край Монтана.

След получения сигнал е извършен оглед на местопроизшествието, при който било установено, че в нощта на 15 срещу 16 февруари от спрял да почива тир на пътна отбивка чрез използване на техническо средство бил отключен резервоар на товарен автомобил, с водач на 55 г. от Република Украйна. По данни на шофьора били източени 250 литра дизелово гориво.

По случая е образувано досъдебно производство. Това е пореден случай на кражба на нафта от спрял за почивка на Е 79 тир в района на Монтана и селата.