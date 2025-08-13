Донарума обяви, че напуска ПСЖ

Вратарят Джанлуиджи Донарума окончателно ще напусне Пари Сен Жермен. Италианецът обяви новината чрез публикация в социалните мрежи, с която на практика се сбогува с феновете на парижани.

Стражът обяви в прав текст, че "някой е решил, че повече не може да бъде част от отбора". Ето го и целият текст на публикацията:

"Още от първия ден, в който пристигнах тук, дадох всичко – на терена и извън него – за да си заслужа мястото и да защитавам вратата на Пари Сен Жермен.

Някой реши, че вече не мога да бъда част от отбора и да допринасям за неговия успех.

Надявам се, че ще имам възможността да погледна феновете в очите на „Парк де Пренс“ и да се сбогувам както трябва. Вашата подкрепа и обич означават целия свят за мен и никога няма да ги забравя. Всички емоции, магическите нощи и вие, които ме накарахте да се чувствам като у дома си.

На моите съотборници – моето второ семейство – благодаря ви за всяка битка, всеки смях и всеки момент, който споделихме. Вие винаги ще останете мои братя.

Да играя за този клуб и да живея в този град беше голяма чест".

Донарума подписа с ПСЖ през 2021 г. и с екипа на френския гранд спечели общо 10 големи трофея, сред които и този от Шампионска лига в началото на лятото.

Очакванията са сега той да продължи в Манчестър Сити, стига Едерсон да напусне в близките дни.