IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Пожар пламна във фабрика в Сливен, евакуираха 150 души

Пожарникарите са го загасили бързо

20.08.2025 | 15:53 ч. Обновена: 20.08.2025 | 15:58 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Два екипа на Пожарната в Сливен ликвидираха за минути пожар, възникнал на покрив с фотоволтаици на производствен цех във фабрика "Е. Миролио" в индустриалната зона на града. Сигналът е получен в 14.02 часа. Към мястото незабавно са изпратени 2 екипа, предаде БГНЕС.

Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути. Няма пострадали. 

150 работници са били изведени от помещенията преди пристигане противопожарните екипи. Причинени са материални щети - унищожени са 300 кв. м. от облицовката на покривната конструкция. 

Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар сливен
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem