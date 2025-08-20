Пожар пламна във фабрика в Сливен, евакуираха 150 души

Два екипа на Пожарната в Сливен ликвидираха за минути пожар, възникнал на покрив с фотоволтаици на производствен цех във фабрика "Е. Миролио" в индустриалната зона на града. Сигналът е получен в 14.02 часа. Към мястото незабавно са изпратени 2 екипа, предаде БГНЕС.
Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути. Няма пострадали.
150 работници са били изведени от помещенията преди пристигане противопожарните екипи. Причинени са материални щети - унищожени са 300 кв. м. от облицовката на покривната конструкция.
Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.