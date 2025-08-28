Отбор от 4-та дивизия изхвърли Юнайтед от „Карабао къп“

Четвъртодивизионният Гримсби Таун съкруши гранда Манчестър Юнайтед, елиминирайки го от турнира за Купата на Лигата на Англия, по-известен като „Карабао къп“.

Срещата, която бе от втори кръг, се проведе на стадион „Блундел Парк“ в Клийтхорпс.

Редовното време приключи при резултат 2:2 след като Гримсби бяха повели с 2:0 след първата част.

Чарлс Вернъм откри резултата в 22-ата минута след асистенция на Дери Бърнс. Само 8 по-късно Тайрел Уорън покачи на 2:0. Головият пас даде Вернъм.

Брайън Мбемо (75′) и Хари Магуайър (89′) оставиха надеждата жива за „червните дяволи“.

Стигна се до дузпи като двата тима изпълниха общо 26, за да финишират при резултат 12:11 за непретенциозния отбор.

Това бе исторически първи сблъсък между тези два отбора.

Манчестър Юнайтед остава без победа от старта на сезона във всички турнири.