Отбор от 4-та дивизия изхвърли Юнайтед от „Карабао къп“

Четвъртодивизионният Гримсби Таун съкруши гранда Манчестър Юнайтед, елиминирайки го от турнира за Купата на Лигата на Англия, по-известен като „Карабао къп“.
Срещата, която бе от втори кръг, се проведе на стадион „Блундел Парк“ в Клийтхорпс.
Редовното време приключи при резултат 2:2 след като Гримсби бяха повели с 2:0 след първата част.
Чарлс Вернъм откри резултата в 22-ата минута след асистенция на Дери Бърнс. Само 8 по-късно Тайрел Уорън покачи на 2:0. Головият пас даде Вернъм.
Брайън Мбемо (75′) и Хари Магуайър (89′) оставиха надеждата жива за „червните дяволи“.
Стигна се до дузпи като двата тима изпълниха общо 26, за да финишират при резултат 12:11 за непретенциозния отбор.
Това бе исторически първи сблъсък между тези два отбора.
Манчестър Юнайтед остава без победа от старта на сезона във всички турнири.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.