Турският Фенербахче се раздели със старши треньора Жозе Моуриньо

Това съобщиха официално от клуба

29.08.2025 | 11:38 ч. Обновена: 29.08.2025 | 12:41 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Турският Фенербахче се раздели със старши треньора Жозе Моуриньо, съобщиха официално от клуба.

"Пътят ни с Жозе Моуриньо, който изпълняваше длъжността треньор на нашия професионален футболен тим от сезон 2024/2025, се раздели.

Благодарим му за положените усилия за нашия отбор досега и му пожелаваме успех в бъдещата му кариера", гласи съобщението от Фенербахче.

В сряда грандът от Истанбул отпадна от португалския Бенфика в плейофите за влизане в основната фаза Шампионската лига и ще играе в турнира Лига Европа.

През миналия сезон Фенербахче зае второто място в турското футболно първенство.

62-годишният португалски специалист пое Фенербахче през юни 2024 година, като последното му назначение преди това беше в италианския Рома.

Бившият наставник на Челси, Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед беше посрещнат от хиляди фенове, когато пристигна в Истанбул през миналото лято, което повиши очакванията за прекратяване на скорошното господство на Галатасарай, пише агенция Ройтерс.

Колебливият старт на сезона на Фенербахче и ранните трудности в евротурнирите обаче поставиха позицията на Моуриньо под напрежение.

От Фенербахче засега не са обявили наследник на португалеца.

(БТА)

Жозе Моуриньо Фенербахче
