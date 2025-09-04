Българските национали излизат поне за точка срещу Испания

Българският национален отбор по футбол започва днес изключително трудния си път към Световното в САЩ с исторически мач срещу Испания. За първи път двете селекции ще премерят сили в квалификация, било то за Европейско или Световно. Отборите са мерили сили по пътя към Олимпийски игри, но по това време правилата забраняват участието на професионални футболисти.

През 2025 г. България е в група с Турция, Грузия и европейския шампион. Всичко ще започне с домакинство на най-елитния възможен съперник. "Лъвовете" в исторически план пазят много лоши спомени от "Ла Фурия Роха".

За Испания и до днес най-голямата победа на международно ниво е срещу България - 13:0 от 22 август 1933 г. Това е и най-голямото поражение за нас след 100 години футбол. Забележителното в този двубой е, че след неговия край селекционерът на Испания е освободен, а местната преса е разочарована, че „Ла Роха“ въобще е играл срещу толкова слаб съперник.

През последните около 30 години селекциите имат три срещи, а "лъвовете" стигат до 1:1 на Европейското през 1996 г. Тогава Стоичков и Пенев водят нападението на България, а Камата реализира единственото попадение за селекцията ни.

След това България губи с 1:6 през 1998 г. и с 0:1 в контрола от началото на новия век - през 2002 г.

От Испания вече обявиха, че Де ла Фуенте няма да може да разчита за предстоящия двубой на Йереми Пино, Фабиан Руис, както и на халфа на Барселона Гави. Добрата новина за България е, че всички са на разположение. Илиан Илиев допълни на пресконференцията си в сряда, че само около участието на Лукас Петков ще има въпросителни до последно.

България ще продължи в неделя с гостуване на Грузия. „Лъвовете“ нямат победа в последните си пет двубоя – 3 официални и 2 контроли. Последната проверка, провела се срещу Гърция през юни, завърши с 0:4.

Испания пък за последно загуби след изпълнение на дузпи от Португалия във финала за Лига на нациите. Преди това се справи последователно в елиминационни двубои с Франция и Нидерландия.

България на практика ще опита да стори наглед невъзможното и да спечели поне точка пред пълния с 40 000 запалянковци Национален стадион „Васил Левски“. (БГНЕС)

Световните квалификации на 4 септември:

17:00 часа Казахстан - Уелс

19:00 часа Грузия - Турция

19:00 часа Литва - Малта

21:45 часа БЪЛГАРИЯ - Испания

21:45 часа Лихтенщайн - Белгия

21:45 часа Люксембург - Северна Ирландия

21:45 часа Нидерландия - Полша

21:45 часа Словакия – Германия

