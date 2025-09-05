Чочев призна: Разликата в класата е много голяма

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев започна като титуляр в Световна квалификация с Испания, завършила 0:3 в София. Опитният играч обясни, че за българите е било трудно да се противопоставят на "може би най-добрият отбор в света в момента".

"Може би видяхме, че Испания е един от най-добрите отбори в света. Pазполага с много силни индивидуалности. Разликата в класата е много голяма. Но искаме да благодарим на феновете, които дойдоха, напълниха стадиона и направиха уникална атмосфера и беше удоволствие да играем на този стадион", започна Чочев след края на срещата.

Попитан как се е чувствал срещу големите звезди на испанците – халфовете, Чочев отговори: "Мисля, че имат класа на всеки един пост. Виждаме къде играят техните футболисти. Не само в средата на терена са силни, но и в нападение, и в защитата. Може би разполагат с най-добрите футболисти в света. Така че във всяка зона са много, много силни".

За България второто изпитание е в неделя. "В неделя излизаме срещу отбора на Грузия, който е добър отбор. Излизаме с мисълта да спечелим точки, знаем че са добри. Не са от нивото на Испания, но са силен състав с качествени играчи и играят в много сериозни клубове", завърши той.

Друг от националите ни - Илия Груев, беше във възторг от подкрепата, която оказаха 40 хиляди привърженици.

"Първо искам да благодаря на хората, които дойдоха днес. 40 хиляди души, които искаха да направят празник от този мач. Благодарим за тази подкрепа! Беше нещо уникално да играем пред 40 хиляди! Въпреки много негативни мнения и песимизъм, мисля днес видяхме какво може да стане, когато толкова хора дойдат на мач и подкрепят, и обичат държавата си".

"За мача мога да кажа, че ни вкараха много хубав първи гол, който обаче падна и много рано. Имахме една хубава възможност от Ради Кирилов, след това падна и втория гол. Трябваше по-добре да се защитаваме и мисля, че ако по-дълго бяхме държали до първи гол, можеше да стане нещо. Но за жалост не успяхме. Много рано приключи мача и това е много жалко. Но това е един от най-добрите отбори на света и така е за жалост".

"Ранният гол се отрази. Макар да знаехме, че и в която минута да ни вкарат, продължаваме смело и не трябва да ни влияе резултатът. Опитахме се, но не реагирахме добре след 0:1 и 0:2. Много бързо паднаха головете, а това трябва да го променим. Когато и да ни вкарват, трябва да продължаваме да се борим", каза Груев.

Попитан какво трябва да се промени за гостуването в неделя в Грузия, халфът на английския Лийдс Юнайтед отговори: "Чака ни много важен мач. Да загулиш от Испания, не мисля, че е трагедия, дори и с 0:3. Много ясно, че искахме нещо да направим, но сега ни чака много труден двубой. Там имаме по-големи шансове, отколкото с Испания днес".

"Ламин Ямал? Видя се днес класата му. Много е трудно да се защитаваш срещу него. Не само ние имаме проблеми, а цял свят изпитва трудности. Притеснения? Не е имало. Респект – да, но няма от какво да се притесняваме", завърши Груев.

Вратарят на националния отбор Светослав Вуцов направи силен мач срещу звездите на Испания, макар да допусна 3 гола.

"Cмятам, че целият отбор дадохме всичко от себе си. Вложихме се на макс. Гледахме, доколкото можем, да отговорим на темпото и динамиката на противника. Но просто видяхме, че това е реалността. Няма как да се противопоставим на това темпо, което те държаха през всичките 90 минути. Съответно, имаха доста ситуации пред нашата врата, започна Вуцов.

„За жалост, с първата си по-опасна ситуация получихме гол. Можем да бъдем горди, че дадохме всичко от себе си. Всеки, който беше и на терена, и на пейката, искаше и желаеше да вземем нещо от днешния мач и оставихме сърцата си на терена. Според мене това, че играехме пред пълни трибуни, е страхотно. Благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят тази вечер. Но мисля, че и спечелихме самочувствие – все пак да излезеш срещу действащия европейски шампион, да си свериш часовника и да покажеш на какво си способен“, завърши вратарят.

