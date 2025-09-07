IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

На косъм от трагедия: Николай Митов спаси живота на свой футболист

Марио Дадаков си глътна езика, бързата намеса на треньора го спаси

07.09.2025 | 09:35 ч. Обновена: 07.09.2025 | 11:02 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Треньорът на Хебър Пазарджик Николай Митов спаси живота на свой футболист с бърза реакция, съобщава БГНЕС.

Още в първите минути след едно тежко единоборство, Марио Дадаков падна на земята в безпомощно състояние, гълтайки си езика. Тогава треньорът реагира светкавично: обърна футболиста настрани, поиска лед и успя лично да помогне на играча да възстанови дишането си.

Двубоят бе прекъснат за 18 минути, докато Дадаков получи медицинска помощ и бъде откаран с линейка в областната болница в Плевен. Там той останал под наблюдение със съмнение за комоцио, но състоянието му е стабилно. 

В болницата веднага пристигнал и президентът на Хебър Валентин Василев, за да окаже подкрепа. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Николай Митов Хебър Пазарджик Марио Дадаков
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem