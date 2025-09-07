IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Треньорите на Иван Иванов и Александър Василев: Успехите за България в тениса тепърва предстоят

С бурни аплодисменти в сърцето на Ню Йорк беше посрещната победата на Иван Иванов

07.09.2025 | 17:40 ч. Обновена: 07.09.2025 | 18:43 ч. 2

Седемнайсет години по-късно, страната ни отново има шампион по тенис за младежи на забележителен български финал на US Open в Съединените американски щати. Иван Иванов победи съперника си - Александър Василев. 

"Мечтаех толкова много за този момент и не мога да повярвам че се случи. Благодаря ви че го направихте толкова специален", каза след победата Иванов.

Той се изправи срещу Александър Василев в големия финал на US Open за младежи и го победи. Още от малко дете Иван е изпълнен със страст към тениса, разказва първият му треньор на Пламен Радев пред Bulgaria ON AIR.

"Буквално няколко минути, след като почнахме да работим, той беше на пет години и половина, показва такива умения, които не са характерни за неговата възраст. Не само в тениса, в поведението, той се държа като голямо дете, въпреки че беше малък, държа се като човек, който знае кога иска. Обича много тениса", разказа Радев.

Макар и пътят към успеха да е бил много трънлив, треньорът му е категоричен: "Нищо не е могло да разколебае желанието му да играе тенис".

До момента двама българи никога не бяха се изправяли един срещу друг в спор за златото в турнир от Големия шлем. Неговият съперник, Александър Василев, също е отдаден на тениса от малък и не спира да гледа напред.

"Финалът вече е зад гърба му и реално оттук напред търси следващото развитие. Той вече е там", посочи бившият треньор на Василев - Пресиян Коев.

"Последните 9 години много български деца успяха да постигнат успехи на най-силните международни турнири за деца от най-ранната възраст от 10 години до 18. Иван и Саша са част от тях, но и други деца успяха да го направят. Успехът на всяко едно дете носи заряд, носи мотивация на всички други да повярват, че те могат да го направят", подчерта Коев.

И са сигурни, че успехите за България в тениса тепърва предстоят. 

