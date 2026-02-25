Карлос Насар е Спортист номер 1 на България за 2025 г.

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар е новият Спортист номер 1 на България за 2025-а година, стана ясно след обявяването на резултатите от традиционната анкета, чието 68-о издание беше днес.

Церемонията се проведе в хотел "Hyatt Regency Sofia", а Насар става победител за втора поредна година. Той събра 1040 точки от 1170 възможни.

Второто място е за младата надежда на волейбола Александър Николов, получил 913 точки. Трети е скиорът Алберт Попов с 625.

Новият Спортист номер 1 на България, беше награден от президента на Република България Илияна Йотова.

Освен президентът Йотова, на церемонията присъстваха също така министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, легендите на българския футбол Христо Стоичков и Димитър Бербатов, както и президентите на почти всички спортни федерации начело с Любомир Ганев (волейбол), Георги Глушков (баскетбол), Цеко Минев (ски), Атанас Фурнаджиев (биатлон).

Националният тим по волейбол за мъже е първи при отборите, а италианският им селекционер Джанлоренцо Бленджини е номер 1 в анкетата при треньорите. Спортист номер 1 с увреждания е лекоатлетът Ружди Ружди, който всяка година доказва своето постоянство.

Класацията сред първите десет в анкетата Спортист номер 1 на България за 2025 година:

1. Карлос Насар (вдигане на тежести) - 1040 точки

2. Александър Николов (волейбол) - 913

3. Алберт Попов (ски-алпийски дисциплини) - 625

4. Тервел Замфиров (сноуборд) - 605

5. Никола Цолов (автомобилизъм) - 525

6. Симеон Николов (волейбол) - 419

7. Иван Иванов (тенис) - 331

8. Стилияна Николова (художествена гимнастика) - 309

9. Божидар Саръбоюков (лека атлетика) - 253

10. Александър Везенков (баскетбол) - 202