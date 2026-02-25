Карлос Насар е Спортист номер 1 на България за 2025 г.

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар е новият Спортист номер 1 на България за 2025-а година, стана ясно след обявяването на резултатите от традиционната анкета, чието 68-о издание беше днес.
Церемонията се проведе в хотел "Hyatt Regency Sofia", а Насар става победител за втора поредна година. Той събра 1040 точки от 1170 възможни.
Второто място е за младата надежда на волейбола Александър Николов, получил 913 точки. Трети е скиорът Алберт Попов с 625.
Новият Спортист номер 1 на България, беше награден от президента на Република България Илияна Йотова.
Освен президентът Йотова, на церемонията присъстваха също така министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, легендите на българския футбол Христо Стоичков и Димитър Бербатов, както и президентите на почти всички спортни федерации начело с Любомир Ганев (волейбол), Георги Глушков (баскетбол), Цеко Минев (ски), Атанас Фурнаджиев (биатлон).
Националният тим по волейбол за мъже е първи при отборите, а италианският им селекционер Джанлоренцо Бленджини е номер 1 в анкетата при треньорите. Спортист номер 1 с увреждания е лекоатлетът Ружди Ружди, който всяка година доказва своето постоянство.
Класацията сред първите десет в анкетата Спортист номер 1 на България за 2025 година:
1. Карлос Насар (вдигане на тежести) - 1040 точки
2. Александър Николов (волейбол) - 913
3. Алберт Попов (ски-алпийски дисциплини) - 625
4. Тервел Замфиров (сноуборд) - 605
5. Никола Цолов (автомобилизъм) - 525
6. Симеон Николов (волейбол) - 419
7. Иван Иванов (тенис) - 331
8. Стилияна Николова (художествена гимнастика) - 309
9. Божидар Саръбоюков (лека атлетика) - 253
10. Александър Везенков (баскетбол) - 202