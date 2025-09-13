Финландия ни изравни за Купа Дейвис след загуба на Иван Иванов

Иван Иванов загуби от бившия №37 в света Емил Русувуори с 2:6, 2:6 във втория мач между Блгария и Финландия от Световна група I за Купа Дейвис в Пловдив. Така общият резултат стана 1-1, след като по-рано днес Александър Василев победи Ото Виртанен с 6:3, 7:5.

Началото бе по-добро за Русувуори, който записа ранен пробив и поведе с 3:1. Иванов редуцира пасива си, но след това финландецът стигна до нов брейк. Световният №1 при юношите спаси два сетбола, но въпреки това Русувуори постигна целта си и приключи откриващия сет при 6:2.

Втората част се разви по аналогичен сценарий. Русувуори продължи да владее инициативата и на два пъти проби сервиса на Иванов, надделявайки с 6:2, 6:2.

Свързани статии България поведе на Финландия за Купа Дейвис, Алекандър Василев с победа

Утрешната програма започва в 11:00 ч. с мача на двойки, в който Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу Еро Васа и Хари Хелиовара.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.