Лийдс със загуба, Груев остана на пейката

Лийдс на Илия Груев загуби от Фулъм с 0:1 при гостуването си в Лондон. Българският халф остана неизползвана резерва в мача, в който двата отбора почти не създадоха голови положения пред двете врати, но в добавеното време Габриел Гудмундсон си вкара автогол, което донесе трите точки на домакините. Лийдс е на 14-а позиция с 4 точки.

Борнемут надигра Брайтън с 2:1, като за успеха се разписаха Алекс Скот и Антоан Семеньо от дузпа след почивката. Каору Митома бе изравнил междувременно за "чайките". Борнемут се изкачи на трета позиция с победата.

Евертън и Астън Вила направиха постно 0:0 в Ливърпул, като световният шампион с Аржентина Емилиано Мартинес направи решителни спасявания за гостите от Бирмингам след удари на Джак Грийлиш и Майкъл Кийн с глава.

При 0:0 завършиха и двубоят между Кристъл Палас и новака Съндърланд.

Нюкасъл победи Уулвърхямптън с 1:0 в среща от четвъртия кръг на Висшата лига на Англия. Победното попадение за "свраките" вкара последното попълнение на тима Ник Волтемаде, който бе привлечен от Щутгарт. Германският национал се разписа след час игра и след асистенция на Джейкъб Мърфи. С успеха Нюкасъл се изкачи на девето място с 5 точки до момента.

Мачове от английската Висша лига, 4-и кръг:

Арсенал - Нотингам Форест - 3:0

Борнемут - Брайтън - 2:1

Кристъл Палас - Съндърланд - 0:0

Евертън - Астън Вила - 0:0

Фулъм - Лийдс - 0:0

Нюкасъл - Уулвърхямптън 1:0

по-късно днес:

Уест Хям - Тотнъм

Брентфорд - Челси