IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Ливърпул разгроми Евертън

„Карамелите“ стигнаха до първото си чисто положение в 27-ата минута

20.09.2025 | 17:01 ч. Обновена: 20.09.2025 | 17:45 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Ливърпул победи с 2:1 Евертън в 247-ото издание на мърсисайдското дерби. Райън Гравенберх и Юго Екитике се разписаха за шампионите, а точен за „карамелите“ бе Идриса Гей. Така „червените“ записаха пета поредна победа във Висшата лига и са на първо място в класирането с пълен актив от 15 точки. Тимът на Дейвид Мойс пък е седми със 7 точки преди останалите мачове от кръга, пише gol.bg.

Ливърпул започна много активно, владееше топката в 75% от времето и опитваше да разкъса отбраната на гостите с множество бързи подавания. В 10-ата минута домакините организираха страхотно нападение. Гакпо отне топката в средата на терена, подаде на Салах, който с отлино центриране намери в наказателното поле Гравенберх. Нидерландкият национал шутира от ждроб и намери далечния ъгъл на вратата – 1:0.

„Карамелите“ стигнаха до първото си чисто положение в 27-ата минута, когато Грилийш се освободи много добре от Гравенберх, след което Дюсбъри-Хол получи добро подаване в наказателното поле и стреля силно, но над вратата.

В 37-ата минута Алисон сгреши подаването си към Мак Алистър, от което се възползва Ндиайе. Сенегалският нападател напредна отдясно и центрира в пеналта към Бето, който обаче нанесе много неточен изстрел.

В края на полувремето Идриса Гей получи пас от Грийлишп малко след границата на наказателното поле, но нанесе слаб удар, който Алисон улови без проблем.

Свързани статии

Евертън започна активно второто полувреме и често владееше топката в половината на Ливърпул, но без да успее да стигне до опасно положение. Това обаче се промени в 58-ата минута. Грийлиш центрира отляво към далечната греда, Ндиайе свали към Гей, който със страхотен шут в горния ъгъл не остави шансове на Алисон.

Така Евертън остана само две победи в последните 30 градски дербита от Висшата лига. Дейвид Мойс пък няма успех на “Анфийлд” вече в 21 мача за първенството.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ливърпул Евертън футбол спорт
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem