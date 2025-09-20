Ливърпул разгроми Евертън

Ливърпул победи с 2:1 Евертън в 247-ото издание на мърсисайдското дерби. Райън Гравенберх и Юго Екитике се разписаха за шампионите, а точен за „карамелите“ бе Идриса Гей. Така „червените“ записаха пета поредна победа във Висшата лига и са на първо място в класирането с пълен актив от 15 точки. Тимът на Дейвид Мойс пък е седми със 7 точки преди останалите мачове от кръга, пише gol.bg.

Ливърпул започна много активно, владееше топката в 75% от времето и опитваше да разкъса отбраната на гостите с множество бързи подавания. В 10-ата минута домакините организираха страхотно нападение. Гакпо отне топката в средата на терена, подаде на Салах, който с отлино центриране намери в наказателното поле Гравенберх. Нидерландкият национал шутира от ждроб и намери далечния ъгъл на вратата – 1:0.

„Карамелите“ стигнаха до първото си чисто положение в 27-ата минута, когато Грилийш се освободи много добре от Гравенберх, след което Дюсбъри-Хол получи добро подаване в наказателното поле и стреля силно, но над вратата.

В 37-ата минута Алисон сгреши подаването си към Мак Алистър, от което се възползва Ндиайе. Сенегалският нападател напредна отдясно и центрира в пеналта към Бето, който обаче нанесе много неточен изстрел.

В края на полувремето Идриса Гей получи пас от Грийлишп малко след границата на наказателното поле, но нанесе слаб удар, който Алисон улови без проблем.

Евертън започна активно второто полувреме и често владееше топката в половината на Ливърпул, но без да успее да стигне до опасно положение. Това обаче се промени в 58-ата минута. Грийлиш центрира отляво към далечната греда, Ндиайе свали към Гей, който със страхотен шут в горния ъгъл не остави шансове на Алисон.

Така Евертън остана само две победи в последните 30 градски дербита от Висшата лига. Дейвид Мойс пък няма успех на “Анфийлд” вече в 21 мача за първенството.