Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Щеген е пред трансфер в Жирона

Германският вратар Марк-Андре тер Щеген може да продължи кариерата си в Жирона, пише каталунският вестник "Спорт". Националът на Германия е втори, дори трети вратар в Барселона и от началото на сезона е изиграл само една официална среща с тима на Ханзи Флик.

От Жирона са заявили открито интереса си към Тер Щеген и ще направят всичко възможно да го привлекат по време на зимния трансферен прозорец, който отваря след броени дни.

Говореше се за евентуален трансфер на германеца в Астън Вила, но от "Спорт" твърдят, че никога не е имало такава реална възможност, а заради отличните отношения между Барселона и Жирона, е много вероятно Марк-Андре тер Щеген да продължи кариерата си именно в другия каталунския отбор в Ла Лига с оглед на предстоящото Световно първенство по футбол и малкото игрово време, което получава.