IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Щеген е пред трансфер в Жирона

30.12.2025 | 01:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Германският вратар Марк-Андре тер Щеген може да продължи кариерата си в Жирона, пише каталунският вестник "Спорт". Националът на Германия е втори, дори трети вратар в Барселона и от началото на сезона е изиграл само една официална среща с тима на Ханзи Флик. 

От Жирона са заявили открито интереса си към Тер Щеген и ще направят всичко възможно да го привлекат по време на зимния трансферен прозорец, който отваря след броени дни.

Говореше се за евентуален трансфер на германеца в Астън Вила, но от "Спорт" твърдят, че никога не е имало такава реална възможност, а заради отличните отношения между Барселона и Жирона, е много вероятно Марк-Андре тер Щеген да продължи кариерата си именно в другия каталунския отбор в Ла Лига с оглед на предстоящото Световно първенство по футбол и малкото игрово време, което получава. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Марк-Андре тер Щеген
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem