Карлос Насар в сблъсък с още двама олимпийски шампиони за титлата от Световното

Сериозна конкуренция очаква Карлос Насар за световното първенство в Норвегия, което ще се проведе от 3 до 11 октомври. Това ще е първото голямо състезание в новите категории в щангите, които бяха намалени от 10 до 8 както за мъжете, така и за жените.

Общо шестима българи ще представляват страната ни на най-големия щанги форум за годината.

Най-големите ни надежди са свързани с олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар, който ще излезе за първи път в новата категория до 94 кг. Карлос е заявил двубой от 390 кг, а още няколко сериозни състезатели са заявили подобни тежести за световното в категорията.

С най-сериозна предварителна заявка от 392 кг е катарецът Фарес Ибрахим, който е олимпийски шампион в категория до 96 кг от игрите в Токио. Той е и световен шампион от първенството в Колумбия през 2022 година. Другият олимпийски шампион, който ще се опита да открадне титлата на Карлос, е иранецът Киануш Ростами, който вече се състезава за Косово. 34-годишният ветеран е олимпийски шампион в категория до 85 кг на Олимпийските игри в Рио де Жанейро и е дал предварителна заявка от 390 килограма.

Сред другите сериозни конкуренти за медалите са иранецът Али Алиопур, който е азиатски шампион от тази година в бившата вече категория до 96 килограма, както и венецуелецът Джовани Ванелила Санчес, който е сребърен медалист от Олимпиадата в Токио в категория до 96 кг, както и световен шампион от първенството в Богота в категория до 89 килограма.

Любопитно е, че поставените световни стандарти в новата категория са тежести, които Карлос Насар вече е вдигал, и то не веднъж. В изхвърлянето определената тежест, която трябва да бъде премината за поставяне на световен рекорд е 181 кг, а за изтласкването – 221. Световният стандарт в двубоя е 396 кг.

Ако оставим Карлос Насар настрана, задачата на останалите българи за медал от световното е доста сложна. В най-леката категория, която вече е 60 кг, ще ни представят Ангел Русев и Дениз Данев. Ангел е дал предварителна заявка от 283 кг в двубоя, а с най-високи заявки са Панг Уп Чол от КНДР и Гарник Чолакоян от Армения – 295 кг. Заявката на Дениз Данев е 270 кг и той ще вдига в група Б на световното.

Иван Димов и Габриел Маринов също ще вдигат в група Б на категория до 65 кг, показва справката на сайта на световната федерация. Димов е записал заявка за двубой от 290 кг в двубоя, а Габриел Маринов с килограм по-малко. С най-висока заявка в категорията е турчинът Мухамед Фуркан Озбек, който е заявил 320 кг.

Последният български представител в Норвегия ще бъде Христо Христов в категория до 110 кг. Варненецът е заявил 405 кг двубой, а голямата борба за златото ще бъде между олимпийският шампион от Рио – ветеранът Руслан Нуродинов, неговият сънародник от Узбекистан Акбар Джураев и арменецът Симон Мартиросян.

Дни преди световното първенство в Норвегия стана ясно, че в крайна сметка щангите ще бъдат представени на игрите в Лос Анджелис 2028 в 6 категории при мъжете и 6 при жените. Кои две категории няма да са олимпийски ще стане ясно до края на годината, а ранглистата на щангистите, която ще определи кои от тях ще се класират за следващите олимпийски игри, ще влезе в сила от началото на 2026 година и всички големи състезания от 1 януари ще имат тежест за Олимпийските игри.

Въпреки увеличаването на категориите за следващата Олимпиада, общият брой на щангистите остава 120 - по 60 мъже и 60 жени. Това означава, че във всяка категория в Лос Анджелис ще има само по 10 атлети, които ще спорят за медалите.