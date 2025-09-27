efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
27.09.2025 | 16:50 ч. Обновена: 27.09.2025 | 16:57 ч.
Вече десет години efbet е генерален спонсор на Българската федерация по волейбол и Националните отбори на България – мъже и жени. Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво.

Днес Националните отбори носят името на своя генерален спонсор на фланелките си – символ на последователната подкрепа и на пътя, извървян заедно през последното десетилетие. 

Историческото класиране на България за финал на Световното първенство по волейбол тази година е още едно доказателство за силата на този отбор и за устойчивото развитие на българския волейбол през последното десетилетие. 
 
След победата срещу Чехия, efbet публикува в официалната си страница във Facebook послание към националния отбор: 
„Гордеем се и вярваме в златния край!“ 
 Снимкa: Volleyballworld 

Това партньорство е повече от спонсорство – то е израз на дългосрочна визия за бъдещето на волейбола у нас. 
 
С общи усилия се изграждат нови възможности за младите таланти, подобряват се условията за подготовка и се вдъхновяват хиляди фенове да подкрепят Националния тим.

Всяка победа на терена е споделена победа – за отбора, за феновете и за всички, които вярват в силата на българския спорт. 

Успехите на Националния отбор показват, че когато има последователна подкрепа и обща цел, българският спорт може да покорява върхове на световната сцена!

