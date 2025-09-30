„Реал Мадрид” разби „Кайрат Алмани”

Реал Мадрид разнебити с 5:0 Кайрат Алмани в среща от втория кръг на Шампионската лига и поне с малко успя да се извини на феновете си за срамното падение 2:5 от Атлетико Мадрид преди дни в Ла Лига.

Звездата на "кралете" Килиан Мбапе заби хеттрик в мача (25-ата минута от дузпа, 52-a и 73-ата минута), едно попадение добави Камавинга в 83-ата минута, а Диас се разписа в добавеното време на двубоя.

Срещата изцяло подчерта поляризацията между големите и малките в Шампионската лига, но този път Давид не успя срещу Голиат.

Реал Мадрид тотално доминира в мача, създаде поне половин дузина голови положения, заби пет попадения и в крайта сметка заслужено си взе победата и трите точки.

Така "кралете" имат 6 точки от 2 победи в Шампионска лига, а Кайрат остават без точки след две загуби. В следващия кръг на турнира мадридчани посрещат Ювентус, а казахстанците гостуват на друг дебютант - Пафос в Кипър.

Испанците откриха резултата в средата на първата част от дузпа, която беше точно реализирана от Мбапе. Наказателният удар беше отсъден за нарушение срещу тийнейджъра Франко Мастантуоно.

След почивката Реал се развихри и вкара още 4 гола. Мбапе се разписа за 0:2 малко след подновяването на играта, а с асистенция се отличи Тибо Куртоа.

Отново французинът беше точен в 74-ата минута, когато вкара с удар от 20 метра. Страхотна работа при попадението свърши резервата Родриго.

За Мбапе това беше четвърти хеттрик при гостуване в Шампионската лига. Нападателят вече има 60 попадения в турнира, като повече от него в турнира са реализирали единствено Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Карим Бензема, Раул и Роберт Левандовски.

В заключителните минутки на срещата Реал оформи крайното 0:5 след попадения на резервите Камавинга и Браим Диас.