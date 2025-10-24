Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус и Анди Зауер събраха стотици на BEST4 семинар в Нидерландия

Миналия уикенд Утрехт в Нидерландия се превърна в истински център на бойните спортове, когато посрещна BEST4 Seminar – мащабен международен тренировъчен лагер, организиран и воден от световните легенди на K-1 и известни инструктори на SENSHI – Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус и Анди Зауер. Tе многократно са доказали майсторството си на ринга и са емблеми на бойните спортове, прославили Нидерландия и превърнали страната в притегателен център за бойци и фенове.

Събитието се проведе в зала Sporthallen De Witte в De Bilt и събра над 200 бойци от Нидерландия, Белгия, Германия и Англия, обединени от една цел – да се развиват като бойци.

Семинарът BEST4 даде възможност на бойци от всички нива – от аматьори до опитни състезатели – да тренират под ръководството на четиримата легендарни инструктори. Участниците се потопиха в различни стилове, техники и тренировъчни подходи, като целта беше една – да се развиват, да усвоят нови умения и да станат по-добри бойци.

Програмата включваше две тренировки по час и половина, с кратка почивка между тях за възстановяване и обмен на опит. След края на семинара имаше и непринудена среща с инструкторите, с възможност за снимки, автографи и разговори.

По време на сесията с въпроси и отговори бойците и легендите споделиха лични истории от ринга: как се справят с напрежението преди боевете, как подхождат към различни противници и какви уроци са научили през годините.

Всички бяха изключително развълнувани и с нетърпение очакват датата за следващия BEST4 семинар.