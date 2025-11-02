ЦСКА с нов успех, Годой вкара две дузпи на Монтана

Леандро Годой вкара два гола от дузпа и ЦСКА надви Монтана с 3:1 като домакин в мач от 14-ия кръг на българската футболна efbet Лига. Така "червените" се изкачиха на шесто място във временното класиране с 19 точки и четири по-малко от Черно море (Варна), който играе днес срещу Лудогорец (Разград).

ЦСКА доминираше тотално от старта на мача на стадион "Васил Левски" и още в третата минута удар с глава на Петко Панайотов бе избит от голлинията на Монтана, а секунди по-късно акробатичен шут на Йоанис Питас бе спрян от стража Васил Симеонов.

Натискът на ЦСКА продължи и "червените" вкараха в 12-ата минута. Играч на Монтана изби топката след ъглов удар и тя бе овладяна извън наказателното поле от Бруно Жродао, който направи дрибъл към дъгата и стреля във вратата на гостите за първото си попадение с червения екип.

Монтана изравни с първото си положение в мача. В 35-ата минута Соломон Джеймс бе оставен да си нагласи топката и да центрира от лявото крило, а Филип Ежике спечели високата топка пред Адриан Лапеня и Лумбард Делова за 1:1. Само седем минути по-късно обаче удар на Леандро Годой бе спрян с ръка от Антон Тунгаров и главният съдия Мартин Великов даде дузпа след видеопреглед. Аржентинецът се разписа от бялата точка за 2:1.

Делова направи следващия пропуск за "червените" в началото на второто полувреме, а Монтана стигна до добро положение в 68-та минута. Жордао не успя да спре Борис Димитров, който направи добър дрибъл и стреля силно, но уцели дясната греда на вратата на домакините.

ЦСКА отбеляза и трети гол в шестата минута на добавеното време, когато Годой бе точен за втори път от наказателен удар след нарушение на изгонения от игра Соломон Джеймс. Така ЦСКА спечели с 3:1 и остави Монтана на 13-о място в класирането на efbet Лига с актив от 13 точки и шест по-малко от "червените".