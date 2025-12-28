IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Милан победи Верона и излезе временно начело в Италия

Тимът от Милано спечели с 3:0

28.12.2025 | 18:47 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Милан излезе начело в италианското първенство, след като победи с 3:0 Верона като домакин в среща от 17-ия кръг на италианското първенство. 

Първите си два гола през сезона с „червено-черната“ фланелка отбеляза Кристофър Нкунку, който оформи резултата набързо след началото на втората част. Кристиян Пулишич даде преднина на тима в добавеното време на първата част.

С този успех Милан събира 35 точки от 16 мача, следван от съгражданите си от Интер с 33, които ще изигаят своя 16-и мач по-късно тази вечер като гости на Аталанта. 

Трети с 32 е Ювентус, който снощи измъкна три точки от визитата в Пиза. Тимът на Верона остава в зоната на изпадащите с 12 точки на 18-ата позиция.

Милан
Новини
Спорт
