Най-бляскавите и романтични сватби на знаменитости за 2025 година

Много звезди си казаха „Да“ през 2025 г. Една от най-вълнуващите за феновете сватби за изминалата година беше тази на Селена Гомес и Бени Бланко. Друг претендент за сватба на годината е тази на основателя на Amazon Джеф Безос и журналистката Лорън Санчес, които се ожениха във Венеция на 27 юни.

Сред по-малко известните личности, които сключиха брак са Рейни Куоли (дъщеря на Анди Макдауъл), която се омъжи за дългогодишния си партньор Антъни Уилсън на Хелоуин, както и синът на Майкъл Джей Фокс, Сам Фокс, който обяви, че се е оженил за партньорката си Моли Милстейн.

Вижте кои бяха най-бляскавите и романтични звездни сватби за 2025 година:

Селена Гомес и Бени Бланко

Изпълнителката на Same Old Love Селена Гомес и музикалният продуцент Бени Бланко се ожениха на 27 септември в Санта Барбара, Калифорния. Гомес сподели поредица от зашеметяващи снимки от важния си ден чрез Instagram, разкривайки, че е носила бяла сватбена рокля без презрамки, а Бланко е бил в традиционен смокинг.

Семейството и приятелите на младоженците – включително колегите на Гомес от Only Murders in the Building Стив Мартин, Мартин Шорт и Пол Ръд – са присъствали на празненствата, които са започнали с репетиционна вечеря в петък, 26 септември. За съжаление, Мерил Стрийп не е успяла да присъства на сватбата с Шорт, защото беше на Седмицата на модата в Милано с колегите си от „Дяволът носи Прада 2“ в същия ден. Затова пък Тейлър Суифт беше плътно до приятелката си.



Патрик Шварценегер и Аби Чемпион

Звездата на „Белият лотос“ Патрик Шварценегер се ожени за дългогодишната си любов Аби Чемпион на 6 септември в Кьор д'Ален, Айдахо. Майката на Шварценегер и бивша съпруга на Арнолд, Мария Шрайвър, потвърди сватбата на двойката чрез бюлетина си Sunday Paper.

Логан Пол и Нина Агдал

Логан Пол и Нина Агдал се ожениха на пищна церемония край езерото Комо, Италия на 15 август. Ководещият на подкаста на Пол „Impaulsive“, Майк Майлак, е ръководил церемонията.

Звездата от WWE съчета бяло сако с черна папийонка и тъмни панталони за сватбата си, докато Агдал избра дантелена сватбена рокля без презрамки и корсет. Сред присъстващите бяха братът на Логан, Джейк Пол и годеницата му Джута Лирдам, заедно с 10-месечната дъщеря на младоженците, Есме.

