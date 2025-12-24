Как ще обменяме монетите след въвеждането на еврото

Точно два работни дни остават до края на годината – 29 и 30 декември. От Асоциацията на банките съветват, ако имаме левове в брой, да се възползваме и да ги внесем в сметките си, защото така те ще се превърнат автоматично в евро на 1 януари, припомня NOVA.

В момента повечето банки приемат без такси внасянето на банкноти от своите клиенти. Но това за монетите не важи.

След Нова година обаче и банките, и пощенските клонове, които обменят левове, ще са длъжни да ни приемат и монетите, без значение колко са и дали са сортирани, или не.

Оказва се, че през последните седмици и месеци немалко магазини са се превърнали в бюра за монети. Хората бързат да си изчистят металните пари.

Камен Аврамов държи хранителен магазин в Монтана. Вече има и към 1000 лева на жълти монети. „Гледат хората да си изчистят стотинките, от спестявания, джобове, чекмеджета, кой къде е прибирал. И се стремят до Нова година да ги изчистят, защото казват, че после ще се ограничи пазаруването до определен брой монети”, казва Камен Аврамов.

Боян Николов е от онези, които предпочитат да платят цялата си сметка с монети. „Разбрах от познати, че в някои магазини отказват да ги приемат”, признава Боян.

За внасянето на монети в банките в момента се налагат такси. Проверка на тарифите на финансовите институции показва, че обработката на стотинки може да ни струва и над 25 лева. Без такси или с минимални плащания се уедряват монети само от БНБ. След Нова година обаче ще е различно.

„През първите 6 месеца има безплатна обмяна. Това важи както за банкнотите, така и за монетите. Тъй като по отношение на монетите има доста притеснения – няма никакви основания за това. От 1 януари монетите ще се обменят по фиксирания курс без никакви такси”, обясни Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България.

Търговците са притеснени, че след Нова година ще има проблеми и заради изискването рестото задължително да е в евро. „Тук е важно да се подчертае, че ако някой търговец временно няма наличност в евро, няма никакъв проблем да върне ресто в лева”, поясни Йоловски.

За да не се превърнат в бюра за обмяна на монети, но и същевременно да не отказват да ги приемат, законът дава възможност на търговците през януари да откажат да приемат над 50 броя левови монети.