Тоалет за празниците – как да изглеждате стилно, без да харчите много

През декември излизам за работа с едно по-особено настроение. Независимо от студа навън, се радвам да бъда сред украсените къщи, лампичките, които все още не са изгаснали заради късния изгрев, както и атмосферата, че всичко съвсем скоро ще се превърне в коледна магия. Този вид разходка до работа или местното кафене ме кара да искам да пусна любимите си коледни песни и да започна да планирам празничните тоалети, които съвсем скоро ще трябва да започна да нося.

Но мъдростта, идваща със зрялата възраст, има начин да смири дори и най-ентусиазираният коледен елф. Дядо Коледа вече не финансира модните ми импулси, а през сезон, когато подаръците определено изчерпват бюджета ни, инвестирането в нови парти артикули не е съвсем практично. И все пак календарът се пълни с празнични вечери, офис партита и импровизирани събирания с приятели, така че пристигането в неподходящо облекло също не е опция.

Тази година, вместо панически да поръчвам нещо с пайети в последния момент, се насочвам към умни, бюджетни начини да подобря това, което вече притежавам. Да го направя свежо, различно и празнично. Представяме ви осем стилистични трика, които ще накарат празничните ви тоалети да заблестят – като същевременно не рискувате фалит.

1. Добавете червено червило

Ако има един пряк път към красотата, който никога не се проваля, това е червеното червило. В дните, когато бързате да излезете навън или се чувствате определено невдъхновени, смелото плъзгане на червено по устните е мигновено освежаване на облеклото. То добавя блясък към празничните визии и вдъхва смисъл на един семпъл, изцяло черен момент. Наречете го най-бързият – и шикозен – начин да канализирате празничната енергия.

