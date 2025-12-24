IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българският национал Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация

Изключителен авторитет и пълен контрол край мрежата, пише за нашето момче Volleyball World

24.12.2025 | 19:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Българският национал Алекс Грозданов попадна на осмо място в престижната класация на специализирания уебсайт Volleyball World за най-добри играчи през изминалата календарна година. 

Централният блокировач спечели титлата на Полша с Богданка Люблин и заслужи сребърен медал на Световното първенство по волейбол във Филипините през септември. 

"Изключителен авторитет и пълен контрол край мрежата. Лидер, който оставя играта му да говори вместо него. Алекс Грозданов се отличаваше през целия сезон и бе истинска стена на мрежата. Той завърши полското първенство като втори най-добър блокировач и помогна значително на Богданка Люблин да спечели титлата", пишат от Volleyball World във Facebook.

"На международната сцена неговото влияние беше дори по голямо. Той бе капитан на България на Световното първенство и завърши турнира като номер 1 сред блокировачите. Алекс изигра ключова роля за завръщането на българския национален отбор на финал след 55-годишно прекъсване", пишат още от Volleyball World.

Номер 9 зад Грозданов остана словенецът Ян Кожамерник, а десети е чехът Патрик Индра. Volleyball World ще обяви останалите си имена в челната десетка в близките дни.  

