„Комо“ обърна „Лече“ и гледа към Топ 4

„Комо” се възстанови от шокиращ старт и победи „Лече” с 3:1, като Хесус Родригес отпразнува както асистенция, така и първия си гол в Серия А. Успехът у дома срещу закъсалия в дъното „Лече” прати хората на Сеск Фабрегас на 2 точки от четвъртото място.

Владимиро Фалконе използва краката си, за да спаси удар на излезлия срещу него Тасос Дувикас, но Лече поведе в резултата против хода на играта с първата си възможност в мача. Ламек Банда се спусна по лявото крило и центрира с десния крак, като намери Ласана Кулибали, който напълно свободен с глава прати топката в далечния ъгъл - 0:1.

„Комо” обърна напълно мача,

след като Кулибали се подхлъзна в средата на терена и даде начало на контраатака, а с още едно страхотно подаване Пероне изпрати Хесус Родригес да дриблира около Фалконе. Той вкара в празната врата и отбеляза първия си гол в Серия А след много опити през този сезон, пише gol.bg.

Домакините добавиха трети гол в края на първото полувреме, като всички очакваха Лукас Да Куня да стреля към вратата от свободен удар, но вместо това той подаде топката над защитата към Марк-Оливер Кемпф, който се хвърли и отбеляза с глава за крайното 3:1.

„Лече” остава в зоната на изпадащите с 24 точки на сметката си. Толкова имат още Кремонезе и Фиорентина.