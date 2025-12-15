Още една руска тенисистка смени гражданството си

Руската тенисистка Полина Кудерметова промени гражданството си и ще представлява Узбекистан, съобщават от Международната федерация по тенис (ITF).

По-рано Анастасия Потапова обяви, че ще играе за Австрия от 2026 година. Камила Рахимова и Мария Тимофеева са получили узбекско гражданство и възнамеряват да се състезават под знамето на страната. Дария Касаткина представлява Австралия от март тази година.

22-годишната Кудерметова е на 104-то място в ранглистата на Женската тенис асоциация (УТА). Няма спечелени титли от турнири на УТА. Тя е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, пише ТАСС.

(БТА)