IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Още една руска тенисистка смени гражданството си

Полина Кудерметова ще представляла Узбекистан

15.12.2025 | 10:25 ч. 19
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руската тенисистка Полина Кудерметова промени гражданството си и ще представлява Узбекистан, съобщават от Международната федерация по тенис (ITF).

По-рано Анастасия Потапова обяви, че ще играе за Австрия от 2026 година. Камила Рахимова и Мария Тимофеева са получили узбекско гражданство и възнамеряват да се състезават под знамето на страната. Дария Касаткина представлява Австралия от март тази година.

22-годишната Кудерметова е на 104-то място в ранглистата на Женската тенис асоциация (УТА). Няма спечелени титли от турнири на УТА. Тя е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, пише ТАСС. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Полина Кудерметова тенисистка Русия
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem