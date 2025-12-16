Силвия Рашкова: В спорта нервната система играе важна роля

С пет национални рекорда в четири различни дисциплини по свободно гмуркане Силвия Рашкова вече е сред най-вдъхновяващите имена в този спорт, а днес предава и опита си в различни страни.

"Аз не съм с медицинско образование, аз съм инструктор по гмуркане, обаче покрай това, че съм инструктор по гмуркане и покрай това, че преподавам свободна гмуркане, се срещам ежедневно със собствените си проблеми на нервната система и с тези на хората", каза Рашкова пред "България сутрин".

Тя отбеляза, че много хора имаме проблеми, които не осъзнаваме - да не можем да заспим вечер, да се будим през нощта, защото не можем да спрем да мислим, и трябва да им обърнем внимание.

"В спорта нервната система играе изключително важна роля. Изключително важно е да имаме здрава и стабилна психика, за да се справим с предизвикателствата, които сме си поставили", подчерта Рашкова.

Инструкторът по гмуркане уточни, че дишането е много важно и много хора не дишат правилно.

"Има дихателни практики, които може да правим за пет минути на ден", отбеляза тя пред Bulgaria ON AIR, като обясни, че дишането действа добре на нервната ни система.

Сутрин да си плискаме лицето със студена вода, съветва инструкторът.

На въпрос каква трябва да е правилната подготовка при гмуркане, тя подчерта, че е много важно да не се мислим за безсмъртни и да усвоим правилна техника на дишане.